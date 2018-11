Időjárás-jelentés – 2018. november 29.

Időjárási helyzet Európában:

Izlandtól délre egy többközéppontú ciklon örvénylik, amelynek frontjai szárazföldünk északnyugati felén alapvetően meghatározzák az időjárást. A Brit-szigetek térségétől távolodó markáns ciklont egy újabb követi, hatására arrafelé erősen felhős az ég, és eső, záporeső többfelé is előfordul. A maximum-hőmérséklet a korábbi napokhoz képest több fokkal magasabb volt, Angliában és Franciaország nyugati tájain általában 11 és 16 fok közötti értéket mértek. A Földközi-tenger keleti medencéje felett szintén egy ciklon helyezkedik el, arrafelé eső, záporeső, néhol zivatar is kialakul. A délutáni órákra pedig többnyire 17 és 20 fok közé melegszik fel a levegő. E két légköri képződmény között egy nagykiterjedésű anticiklon található. Területén derült és erősen felhős vagy borult tájak egyaránt előfordulnak, és több helyen is észlelnek havazást, valamint hószállingózást. A dél felé áramló hideg levegő a hatására a minimum-hőmérséklet a Kárpát-medencében, illetve a Balkán-félsziget északi országaiban is többnyire 0 fok alatt alakult, de néhol -10 foknál is hidegebbet mértek. Hazánk időjárását a fent említett anticiklon, majd pénteken egyre inkább a nyugat felől közeledő okklúziós front alakítja.

Várható időjárás az ország területén péntek estig:

A kiterjedt rétegfelhőzet északnyugat felé helyeződik át, majd éjszaka szakadozik, csökken, de főként a Duna-Tisza közén és a Dél-Alföldön helyenként akár tartósan is megmaradhat. Péntek hajnaltól nyugat felől megnövekszik, a déli óráktól meg is vastagszik a felhőzet, míg keleten alapvetően napos idő valószínű. A felhős tájakon néhol hószállingózás előfordulhat. A délkeleti, keleti szél megélénkül, estétől a Fertő-tó térségében olykor meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -10 fok között várható, de néhol ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken +2 és -3 fok között alakul.

-MTI-

