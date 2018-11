Időjárás-jelentés – 2018. november 17.

Időjárási helyzet Európában:

Európa nagy részének időjárását továbbra is a fehéroroszországi középpontú magasnyomású légköri képződmény alakítja, amely fokozatosan nyugat felé helyeződik át. Területén általában napos az idő, de az éjszakai órákban képződő köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet néhol napközben is tartósan megmarad. Az anticiklon keleti peremén hideg levegő áramlik Európa középső része fölé, emiatt az éjszakai órákban már többfelé süllyed több fokkal 0 fok alá a hőmérséklet. Az anticiklontól északra a Norvég-tenger felől érkező ciklon okoz felhősebb, csapadékosabb, és az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb időt. Skandináviában, valamint Oroszország északnyugati részén a kora délutáni órákban általában 7 és 12 fok közötti értékeket mérnek, de a minimum-hőmérséklet is többnyire fagypont felett marad. Mindeközben kontinensünk délnyugati részén, az Ibériai-félsziget térségében a csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul. A Kárpát-medence időjárását vasárnap estig egy északkelet felől érkező gyengülő félben lévő hidegfront, és egy déli irányból közeledő mediterrán ciklon alakítja.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig:

Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de elsősorban a déli országrészben időnként több lehet a felhő. Vasárnap a déli órákig még jobbára derült vagy gyengén felhős idő valószínű, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Vasárnap estig csapadék nem várható, de késő estétől néhol az északi hegyekben havazhat, a délnyugati tájakon pedig eső, a magasabban fekvő helyeken havas eső is lehet. Az északkeleti szél szombaton nagyobb területen megélénkül, majd estétől többnyire mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -6 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 4 és 8 fok között várható.

-MTI-

