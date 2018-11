Időjárás-jelentés – 2018. november 16.

Időjárási helyzet Európában

A Norvég-tenger felett ciklon örvénylik, frontjainak hatására Skandinávia nyugati partvidékén és Írországban sok a felhő, szórványosan esik az eső, záporeső. A Fekete-tenger környezetében is több helyen regisztrálnak csapadékot, Ukrajnában és Romániában havazás, hózápor is előfordul. Kontinensünk nagyobb részén anticiklonális hatások érvényesülnek, a legtöbb helyen több órára kisüt a nap, másutt a köd, illetve az alacsonyszintű rétegfelhőzet napközben is tartósan megmarad. Északkelet-Európában nappal is mindössze fagypont köré melegszik fel a levegő, míg a Földközi-tenger partvidékén és Délnyugat-Európában több helyen fordulnak elő 20 fok körüli csúcsértékek. Szombat estig a Kárpát-medence időjárását anticiklon alakítja, peremén északkelet felől több fokkal hidegebb levegő áramlik a térségbe.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Pénteken jobbára derült, gyengén gomolyfelhős idő várható. Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, de elsősorban a déli országrészben időnként megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem lesz. Az északkeleti szél nagyobb területen megélénkül, a Dunától keletre néhol meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 5 és 10 fok között valószínű.

-MTI-

