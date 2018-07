Időjárás-jelentés – 2018. július 5.

Időjárási helyzet Európában

Európa legnagyobb részét továbbra is elkerülik az időjárási frontok. Mindössze a Brit-szigetek nyugati partvidékén, valamint Észak-Oroszország fölött figyelhető meg egy-egy frontzóna, így fronthoz köthető csapadék is csak ott fordul elő. Nagyobb területen labilis légtömeg Baszkföld és Franciaország déli fele fölött található, így ott a délutáni órákban nagy számban alakulnak ki záporok, zivatarok. Utóbbiakat felhőszakadás is kíséri. Másutt derült vagy gomolyfelhős, napos idő jellemző, és csak helyenként alakul ki zápor, zivatar a délutáni, kora esti órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 30 fok közelében alakul, még olyan északi tájakon is, mint Aberdeen és Oslo környéke. 20 fok körüli maximumok inkább csak Portugáliában és Oroszország északi felén jellemzőek. Péntek estig a Kárpát-medence fölé gyenge hidegfront érkezik, hatására holnap sokfelé kell záporra, zivatarra számítani.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Csütörtökön még nagyrészt napos időre számíthatunk, az ország északi, északnyugati felén erőteljesebb gomolyfelhő-képződéssel, és főleg az Észak-Dunántúlon, a főváros környékén és az Északi-középhegység nyugati felén alakulhat ki zápor, zivatar. Pénteken jobbára erősen felhős égre számíthatunk erőteljes gomolyfelhő-képződéssel és sok magasszintű felhőzettel. A délkeleti megyékben várható a legtöbb napsütés. Összességében sokfelé valószínű zápor, zivatar, a Dunántúlon esőre is számítani kell. Az Alföld délkeleti részein csak késő délutántól, estétől lehet csapadék. Mindössze zivatar környékén várhatóak átmenetileg erős vagy viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken a Dunántúlon 23 és 28, a Dunától keletre 28 és 32 fok között valószínű.

– MTI –

