Időjárás-jelentés – 2018. július 4.

Időjárási helyzet Európában

Számottevő változás nem történik kontinensünk időjárásában. A Kelet-európai-síkság mentén egy feloszló ciklon miatt több a felhő, néhol kisebb eső, zápor még előfordul, de jelentős csapadék már nem jellemző. Ezzel szemben szárazföldünk középső részein elsősorban anticiklonális hatások uralkodnak, így kevés a felhő, és sokat süt a nap. Felhősebb területek a Hága, Bukarest tengely mentén találhatók, ahol elszórtan zápor, néhol zivatar is előfordul. Továbbá az Ibériai-félsziget északi részéről is záporról, zivatarról érkezik jelentés. A legmelegebb kontinensünkön Spanyolország déli vidékén van, ott nem ritkák a 35 fok fölötti maximumok sem, a középső tájakon viszont az ilyenkor megszokott közelében alakul a hőmérséklet. Még mindig szokatlanul meleg van a Skandináv-félsziget déli peremén, egy-egy helyen a 30 fokot is eléri a csúcshőmérséklet. A fent említett feloszló ciklon térségében hűvösebb az idő, még a legmelegebb órákban is általában 20 fok alatt marad a hőmérséklet. A Kárpát-medencébe csütörtök estig nyugat felől változó nedvességtartalmú, de melegebb légtömegek áramlanak. Marad a túlnyomóan napos idő, ám egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Szerdán általában fátyol- és gomolyfelhőkre számíthatunk, délen lesznek erősebben felhős területek, ott helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Éjszakára mindenhol csökken a felhőzet, hajnalban a Dráva mentén pára-, illetve ködfoltok is képződhetnek. Csütörtökön túlnyomóan napos idő lesz, de délutántól erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés. Ekkortól elsősorban a Dunántúlon elszórtan alakulhat ki zápor, helyenként zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de időnként megélénkülhet a nyugati szél. Zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a derült, szélcsendes völgyekben 10 fok alá is lehűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 29 és 33 fok között várható.

– MTI –

