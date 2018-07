Időjárás-jelentés – 2018. július 31.

Időjárási helyzet Európában

Európa nagy részén továbbra is tart a meleg, nyári idő. Nyugat-, Északnyugat-Oroszország felett nagykiterjedésű anticiklon uralkodik. Területén a leszálló légáramlás hatására csak kevés felhő zavarja a napsütést, de a légköri képződmény peremén előfordulnak felhősebb tájak, ott helyenként zápor, zivatar is kialakul. A délutáni órákra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. Nagy-Britannia térségében eközben ciklon örvénylik, amelynek frontrendszere a Brit-szigeteken túl a francia és a spanyol partokat is elérte. A front mögött többnyire 19 és 24, míg előtte általában 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, de Spanyolország és Franciaország egyes részein ennél melegebbet is mérnek. Magyarországtól keletre, délkeletre ciklonális nyomási mező helyezkedik el, emiatt elsősorban a délutáni, esti órákban az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több helyen is előfordul zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Kárpát-medence fölé szerda estig magasabb nedvességtartalmú léghullámok érkeznek. A meleg, nedves és labilis levegő hatására többfelé kell számítani záporra, zivatarra.

Várható időjárás szerda estig

A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütés várható. Kedden a nyugati országrészben, szerdán az északnyugati megyékben lehet kevesebb a felhő. Kedden több helyen, a Dunától keletre nagyobb számban, szerdán már többfelé kell záporra, zivatarra számítani, amelyet néhol felhőszakadás is kísérhet. Az északi, északkeleti szél megélénkül, kedden az Alpokalján és a Zemplénben megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 28 és 34 fok között valószínű.

-MTI-

