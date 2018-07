Időjárás-jelentés – 2018. július 30.

Időjárási helyzet Európában

A Brit-szigetek mentén nagy kiterjedésű frontrendszer húzódik, arrafelé erősen felhős, borult az ég, és többfelé fordul elő eső, zápor. A hőmérséklet is jelentősen visszaesett, vannak olyan részek, ahol a legmelegebb órákban is 20 fok alatt marad a maximum. A Skandináv partok nyugati peremén ciklon örvénylik, ami véget vet a térségben uralkodó szokatlanul meleg és száraz időnek. Kontinensünk középső és déli vidékeinek időjárását anticiklon alakítja. A kevés felhő mellett sok napsütés a jellemző, és a maximum-hőmérséklet is 30-33 fok között alakul, ami megfelel a sokévi átlagnak. Főként a lokális hatások, a labilis légrétegződés miatt alakulnak ki záporok, zivatarok. A Kelet-európai-síkság nagy részén is döntően magasnyomás alakítja az időjárást. Szárazföldünk legmelegebb részei a mediterrán partvidék mentén húzódnak, ott 35 fok körüli csúcshőmérséklet a jellemező. A Kárpát-medence időjárásában kedd estig jelentős változás továbbra sem történik. Marad a meleg, napos idő, de a Dunától keletre többfelé alakulnak majd ki záporok, zivatarok.

Várható időjárás kedd estig

A sok napsütés mellett gomolyfelhő-képződés várható, hétfőn kevesebb, kedden több fátyolfelhővel. Hétfőn elsősorban az ország középső harmadán és helyenként az Északi-középhegység térségében, kedden a Dunától keletre többfelé, míg másutt szórványos jelleggel valószínű zápor, zivatar, amelyet néhol felhőszakadás kísérhet. Az északias szél nagy területen megélénkül, az Alpokalján és a Zemplénben megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 29 és 33 fok között valószínű.

– MTI –

