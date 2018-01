Időjárás-jelentés – 2018. január 2.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk felett a nyugatról kelet felé vonuló frontok teszik változékonnyá az időjárást, hatásukra több helyen esik az eső, inkább csak Észak-Európában és a hegyekben fordul elő nagyobb területen havas eső, hó. Az ilyenkor megszokottnál továbbra is enyhébb az idő, Dél-Európában sok helyen 15, néhol 20 fokot is mérnek napközben, többfelé az éjszaka is fagymentes. Nagy területen 0 fok alatti csúcshőmérséklet csupán a Skandináv-félsziget északi felén és a Kelet-európai-síkságon fordul elő, de ott is mindössze helyenként mérnek -10 foknál hidegebbet. Szerda estig a Kárpát-medence térségébe kezdetben szárazabb és hidegebb, majd szerdán egy melegfront hatására nedvesebb, enyhébb levegő áramlik. Szerda este egy hidegfront is érkezik.

Várható időjárás szerda estig

Nyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen várható eső. A Tiszántúlon éjjel is maradnak felhős körzetek, másutt kiderül az ég. Szerdán kezdetben több helyen napos idő várható, majd nyugat felől mindenütt megnövekszik a felhőzet, sokfelé elered az eső, az Északi-középhegység területén néhol havas eső, hó is lehet. Kedden az északnyugati szél többfelé élénk, a Dunántúlon erős lesz, szerdán a délire forduló szél főként a Dunántúlon megerősödik, ott néhol viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 3 és 10 fok között valószínű.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA