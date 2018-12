Időjárás-jelentés – 2018. december 20.

Időjárási helyzet Európában:

A Brit-szigetektől északra már több napja egy ciklon örvénylik. Frontja Skandinávia déli fele és a nyugat-európai országok mellett már a Kárpát-medence környezetében is egyre nagyobb területen okoz erősen felhős vagy borult időt, többfelé eső, a hegyekben havazás is előfordul. Ugyancsak ciklon található a Fekete-tengertől délre, ahol a felhős égből egy nap leforgása alatt helyenként 50 mm csapadék is lehull.

A kontinens északkeleti felén egy nagyméretű anticiklon alakítja az időjárást, de az alacsony szinteken felgyülemlett nedvesség miatt ott is sok a felhő, sőt párás, helyenként tartósan ködös az idő. Elszórtan hószállingózásról, gyenge havazásról érkezik jelentés. A szárazföld keleti felén az ilyenkor szokásoshoz képest lényegesen hűvösebb az idő, általában fagypont alatt alakul a hőmérséklet, olyannyira, hogy Oroszország keleti részein néhol -15, -17 fok körül alakul a csúcsérték.

A Földközi-tenger térségében és az Ibériai-félszigeten ezzel szemben kellemesebb az idő, általában 14 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. A Kárpát-medence időjárását péntek estig a nyugati ciklon alakítja, előoldalán enyhébb levegő érkezik fölénk és emiatt vegyesen számíthatunk hószállingózásra, ónos esőre, esőre.

Várható időjárás az ország területén péntek estig:

Alapvetően erősen felhős vagy borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, csak rövid időszakokra válhat szakadozottá a felhőzet. Csütörtökön elsősorban délen, pénteken északkeleten fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék: délen csütörtökön eső, ónos eső, fagyott eső, északkeleten hószállingózás, gyenge havazás lehet. Csütörtökön a Kisalföldön, pénteken pedig egyre többfelé megélénkül a délies szél, sőt pénteken a Dunántúlon már erős lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -8 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken -2 és +5 fok között valószínű, délnyugaton lesz enyhébb az idő.

