Időjárás-jelentés – 2018. augusztus 5.

Időjárási helyzet Európában

Észak-Európában ciklonok vonulnak nyugatról kelet felé, ezeken a tájakon felhősebb az idő, általában 25 fok alatt alakul a maximum-hőmérséklet, de az Atlanti-óceán felőli partvidékeken, illetve a Fehér-tenger környékén 20, néhol 15 foknál is alacsonyabb csúcsértéket mérnek. Kontinensünk nagyobb részén anticiklonális hatások érvényesülnek, a sok napsütés és a gomolyfelhő-képződés mellett csak néhol fordul elő zápor, zivatar. Többnyire 27 és 35 fok között alakul a csúcshőmérséklet, de Délnyugat-Európában nagyobb területen ennél is melegebb van, Portugáliában és Spanyolországban 45 fok körüli hőmérséklet is előfordul. A Skandináv-félszigettől nyugatra elhelyezkedő ciklon fokozatosan gyengülő hidegfrontja Közép-Európában okoz záporokat, zivatarokat. Az említett hidegfront eléri a Kárpát-medence térségét is, de inkább csak labilizáló hatása lesz, számottevő hőmérséklet-változás nem várható. Hétfőn meleg, fülledt időre számíthatunk.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

A többórás napsütés mellett vasárnap és hétfőn is erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Elszórtan, vasárnap főként északon, északkeleten, hétfőn egyre inkább a keleti és déli országrészben valószínű zápor, zivatar. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 22 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 28 és 33 fok között alakul.

-MTI-

