Időjárás-jelentés – 2018. augusztus 28.

Időjárási helyzet Európában

Izland felett markáns ciklon örvénylik, amelynek melegfrontja eléri a Brit-szigeteket, hidegfrontja viszont még az Atlanti-óceán felett jár. Arrafelé közepesen és erősen felhős az ég, helyenként esik az eső, de jelentős mennyiségű csapadékról nincs hír. Sekély ciklon helyezkedik el a Skandináv-félsziget déli része, illetve Dánia felett, ahol már jóval több eső esik, nem ritka a 20-30 mm sem. A csúcshőmérséklet ezeken a helyeken kevéssel 20 fok alatt alakul. Ugyancsak változékony idő van a Kelet-európai-síkságon a Moszkva-Kijev tengelytől nyugatra eső területeken. Itt egy keskeny frontzóna húzódik, ahol sok a felhő, és elszórtan fordul elő csapadék, emellett éles hőmérsékleti kontraszt is van a két oldalán. Keleten a meleg légtömegben 26, 32 fok közötti értéket mérnek, míg a front hideg oldalán csak 18, 22 fokig melegszik fel a levegő. Európa többi részén anticiklon hatására többnyire száraz, napos az idő, csak a Földközi-tenger keleti medencéjében képződik több gomolyfelhő, és alakulnak ki zivatarok egy magassági hidegörvény hatására. A zivatarokat főleg a Balkán-félszigeten helyenként nagy mennyiségű csapadék kíséri, 40-60 mm is előfordul. Dél-Európában még tombol a nyár, sokfelé mérnek 30 fok feletti csúcsértékeket, de Spanyolországban nem kevés helyen még 40 fok is előfordul. Kevéssel északabbra – Közép-Európában, az Alpok tágabb környezetében – beáramlott a hűvösebb légtömeg, itt a napos idő ellenére is csak 21, 27 fok van a legmelegebb órákban. Szerda estig a Kárpát-medence fölé kissé melegebb levegő érkezik, és továbbra is napos, csapadékmentes idő ígérkezik.

Várható időjárás az ország területére szerda estig

Alapvetően derült, napos időre számíthatunk, kezdetben néhol, szerdán már többfelé zavarhatják gomoly-, illetve fátyolfelhők a napsütést. Csapadék nem várható. Kedden az északnyugati, szerdán a Tiszántúlon az északkeletire, a Fertő térségében a délkeletire forduló szelet kísérhetik időnként élénk széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul, de néhol ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 26 és 30 fok között valószínű.

– MTI –

