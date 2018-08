Időjárás-jelentés – 2018. augusztus 25.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk északi és középső vidékén ciklonok és frontjaik alakítják az időjárást. Hatásukra Észak- és Nyugat-Európa fölött erősen felhős az ég, és a frontok mentén többfelé esik az eső, záporeső, helyenként zivatarok is kialakulnak. Több fokkal visszaesett a csúcshőmérséklet, az északi és nyugati tájakon általában 13 és 22 fok közötti értékeket mérnek. Ugyanakkor délen és keleten anticiklonális hatások érvényesülnek, sokat süt a nap, de helyenként az erősebben megnövekvő gomolyfelhőzetből záporok, zivatarok alakulnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 25 és 34 fok között változik, sőt a Pireneusi-félsziget déli tájain 35, 39 fokot is mérnek. Vasárnap estig a Kárpát-medence térsége fölött hidegfront vonul át, többfelé várható eső, zápor, zivatar, több fokkal gyengül a nappali felmelegedés.

Várható időjárás az ország területére vasárnap estig

Északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, és éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eleinte északnyugaton, keleten és délen elszórtan, éjszaka többfelé alakul ki eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. Vasárnap többnyire erősen felhős lesz az ég, de eleinte keleten, délután nyugaton néhány órára kisüthet a nap, többfelé valószínű eső, zápor, elsősorban az ország keleti felén zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél megerősödik, vasárnap északnyugaton viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében szombaton és vasárnap is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 16 és 21, a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon 22 és 28 fok között várható.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA