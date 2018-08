Időjárás-jelentés – 2018. augusztus 23.

Időjárási helyzet Európában

Európa északi, északnyugati vidékén ciklonok és frontjaik alakítják az időjárást. Arrafelé többnyire erősen felhős az ég, és főként a frontok mentén fordul elő eső, záporeső. Szárazföldünk nagy részén azonban anticiklonális hatások érvényesülnek. A sok napsütés mellett helyenként gomolyfelhők képződnek, és néhol záporok, zivatarok is kialakulnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északi tájain általában 10 és 21, délebbre pedig többnyire 24 és 35 fok között változik. A legmelegebb Dél-Spanyolországban van, ahol a délutáni órákra néhol 38 fokig melegszik fel a levegő. Péntek estig a Kárpát-medence fölé továbbra is meleg, váltakozó nedvességtartalmú, labilis légállapotú levegő érkezik.

Várható időjárás az ország területére péntek estig

Csütörtökön a napsütés mellett gomoly-, illetve fátyolfelhőre is számíthatunk. Szórványosan – legkisebb eséllyel az északkeleti megyékben – alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka változóan felhős lesz az ég, elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, majd délutántól északnyugaton már sok lesz a felhő. Délelőtt helyenként, a déli óráktól északnyugaton, északon többfelé, másutt néhol valószínű zápor, zivatar. A déli, délkeleti szél megélénkül, pénteken helyenként meg is erősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 34 fok között várható.



