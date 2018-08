Időjárás-jelentés – 2018. augusztus 1.

Időjárási helyzet Európában

Mostanra nemcsak a Brit-szigeteken, hanem már a Benelux-államokban és Franciaország nyugati-északnyugati részein is mérséklődött a hőség; ott 20, 25 fok közötti maximumokat mérnek. Másutt ugyanakkor nincs változás, továbbra is döntően egy hatalmas kiterjedésű anticiklon határozza meg a kontinens időjárását, és a hőség is kitart. Például a dél-spanyolországi Cordobában 41, Németországban nagy területen 36, 37, Trondheimben 31, Finnországban pedig többfelé 30 fokig emelkedik délutánra a hőmérséklet. Frissítő záporok, zivatarok is csak elszórtan fordulnak elő. Csütörtök estig ugyanakkor a Kárpát-medence térségében többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani; marad a fülledt idő.

Várható időjárás csütörtök estig

A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett szerdán és csütörtökön is többórás napsütés várható. Mindkét nap többfelé kell záporra, zivatarra számítani, amelyet helyenként felhőszakadás is kísérhet. (Intenzívebb felhőszakadások inkább a déli megyékben várhatóak.) Az északkeleti szél napközben megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 28 és 34 fok között alakul.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA