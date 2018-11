Időjárás-jelentés – 2018.11.05.

Időjárási helyzet Európában

A Skandináv-félszigetet és Nyugat-Európát egy hullámzó frontálzóna érte el, így ezeken a tájakon mozgalmas, csapadékos az időjárás, főként az Ibériai-félszigeten hullik sok eső. Az Olaszország fölött örvénylő mediterrán ciklon jelentősen veszített erejéből, de vasárnap helyenként még így is kiadós mennyiségű csapadékot okozott, Dél-Olaszországban 50-70 mm-t is regisztráltak. Kontinensünk keleti részén továbbra is a leszálló légmozgások a dominánsak, viszont a napos vidékek mellett már nagy területen napközben is megmarad a köd, illetve az alacsonyszintű rétegfelhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke a szárazföld északi területein a 10 fokot sem éri el, míg a Balkán-félszigeten és a Kárpát-medence keleti felén változatlanul mérnek 25 fok közeli értékeket. Kedd estig lényeges változás nem várható időjárásunkban, az ország nagyobb részén az éjszaka képződő pára-, illetve ködfoltok feloszlását többnyire napos idő követi.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

Reggelig többfelé párássá válik a levegő, és egyre nagyobb területre terjed ki alacsonyszintű rétegfelhőzet, illetve a köd, emellett egyre kevesebb fátyolfelhő lesz az égen. Kedden a köd, valamint a rétegfelhőzet fokozatosan zsugorodik, legtovább a Nyugat-Dunántúlon és az Észak-Alföldön maradhat meg. Az ország nagyobb részén a pára-, illetve a ködfoltok feloszlását többnyire napos idő követi. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb a ködös területeken fordulhat elő gyenge szitálás. A délkeleti szél napközben helyenként megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 15 és 21 fok között várható, de a tartósan rétegfelhőzettel borított helyeken kissé hűvösebb lesz.

-MTI-

