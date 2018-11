Időjárás-jelentés – 2018.11.04.

Időjárási helyzet Európában

Szardínia fölött örvénylik az a markáns mediterrán ciklon, amelynek előoldalán a Balkán-félsziget és a Kárpát-medence egy része fölé kifejezetten meleg levegő áramlik. 26 fokos maximumokat Görögország és Albánia nyugati partvidékén is mérnek, de északabbra is csak egy-két fokkal alacsonyabbak a csúcshőmérsékletek. Szardínián, Korzikán és Szicílián jelentős csapadékot is regisztráltak az elmúlt 24 órában. Eközben Lengyelország fölött anticiklon figyelhető meg, így a Kárpátoktól és Alpoktól északra döntően rétegfelhőzet borítja a tájat, helyenként szitálás is előfordul. A kontinens északi részei fölött pedig nyugatról kelet felé ciklonok vonulnak egymás után, emiatt arrafelé több helyen is csapadékos az időjárás. A legmagasabb hőmérséklet döntően 9 és 14 fok között alakul, csak az Ibériai-félszigeten van ennél több fokkal melegebb. Hétfő estig a Kárpát-medence az említett magasnyomás déli peremén helyezkedik el, a magasban már egy-két fokkal hűvösebb levegő érkezik hazánk fölé.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Éjszaka a nyugati megyék mellett az Észak-Alföldön és az Északi-középhegységben is nagy területen képződhet köd és rétegfelhőzet, másutt fátyolfelhős lesz az ég. Hétfőn a borult területek nagysága fokozatosan csökken, de az előbb felsorolt helyeken még délután is lehetnek alacsonyszintű felhőzettel borított vidékek. Az ország többi részén fátyolfelhők szűrik a napsütést, sőt keleten derült részek is lesznek. Csapadék nem valószínű. A délkeleti szél hétfőn napközben az ország középső részein megélénkül, néhol meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de néhol pár fokkal enyhébb is lehet a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 15 és 22 fok között alakul, de a tartósan rétegfelhőzettel borított helyeken kissé hűvösebb lesz.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA