Időjárás-jelentés – 2018.09.13.

Budapest, 2018. szeptember 13., csütörtök (MTI) – Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:

Időjárási helyzet Európában:

Európa nagyobb részén folytatódik a nyáriasan meleg, a szeptember közepének megfelelőnél több fokkal enyhébb idő. Spanyolország és Portugália déli felén helyenként 35, 36 fokig is felmelegszik a levegő, de Nyugat-, Közép- és Dél-Európa nagy részén is gyakori a 30 fokos csúcsérték. A többnyire anticiklonális hatásoknak köszönhetően általában eseménytelen is az idő. A Földközi-tenger középső medencéjében több a felhő, eső, egy-egy zivatar is előfordult, de ott is meleg van. Hosszan elnyúló hidegfront húzódik északkeletről egészen a Germán-Lengyel-alföldig, a fronttól északra eső területeken már hűvösebb levegő áramlik. A kontinens leghidegebb része jelenleg a Skandináv-félsziget északi fele, ahol helyenként a délutáni órákban is csak 10 fokot mérnek. Péntek estig ez a hidegfront megközelíti a Kárpát-medencét. Térségünkben lényeges lehűlést nem hoz, hatására északnyugaton fordulhat elő zápor, egy-egy zivatar.

Várható időjárás az ország területére péntek estig:

Kezdetben fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem várható. Pénteken nyugaton, illetve északon főként a délutáni óráktól helyenként megvastagszik a felhőzet, és északnyugaton már zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Pénteken a Kisalföldön megélénkül az északnyugati szél, szélerősödés csak zivatar környezetében lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 26 és 31 fok között valószínű, de északnyugaton kissé hűvösebb, 24, 25 fok lesz.

-MTI-

