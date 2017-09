Időjárás-jelentés – 2017. szeptember 1.

Időjárási helyzet Európában

Hullámzó frontrendszer alakítja Észak- és Közép-Európa időjárását, amely Oroszország északnyugati térségétől a Baltikumon, Lengyelországon és az Alpokon át nagyjából Barcelonáig húzódik. Az említett területeken általában sok a felhő, több helyen regisztrálnak csapadékot. A front mögött sok helyen a 20 fokot sem éri el a hőmérséklet a délutáni órákban. A Kárpát-medencében és kontinensünk délkeleti részén általában kevés a felhő, sokat süt a nap, az átlagosnál melegebb idő jellemzi a térséget, néhol még a 35 fokot is eléri a csúcshőmérséklet. A következő 36 órában a Kárpát-medencét eléri a hullámzó frontzóna, azonban a lassú mozgása miatt szombaton keleten még viszonylag meleg marad az idő, ugyanakkor nyugatra már megérkezik a jelentősebb lehűlés.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

A középső területeken is egyre több lesz a felhő. Keleten sok napsütésre számíthatunk, csak az esti óráktól növekszik meg a felhőzet. Napközben főként nyugaton, éjszaka szórványosan alakul ki zápor, zivatar. Szombaton a Dunántúlon nagyrészt erősen felhős idő várható, másutt eleinte több órára kisüt a nap, majd délutántól ott is megnövekszik a felhőzet. Délelőtt elszórtan, délutántól egyre több helyen várható eső, zápor, zivatar. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A szél fokozatosan mindenütt északnyugatira, északira fordul, pénteken a Dunántúlon, szombaton sokfelé megélénkül, időnként megerősödik. Zivatar környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 18 és 30 fok között valószínű, északnyugaton, nyugaton várható a leghűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb idő.

