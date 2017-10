Időjárás-jelentés – 2017. október 20.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk középső és keleti kétharmadán kiterjedt magasnyomás uralkodik. Itt általában sok napsütés jellemző, de a hajnali órákban többfelé köd és rétegfelhőzet is előfordul, mely néhol tartósan is megmarad. A Brit-szigetek fölött és Írországtól délnyugatra találhatóak annak a ciklonrendszernek a középpontjai, amely meghatározza az atlanti partvidék időjárását. Ezért ott nagy területen felhős, csapadékos az idő, például Írország egyes részein a 40 mm-t is meghaladta a csapadék mennyisége. A legmagasabb nappali hőmérséklet Északkelet-Európában 3 és 7, ettől délebbre már 15 és 20 fok között változik. A legmelegebb a Balkán-félszigeten van, ahol a hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Szombat estig a Kárpát-medence felett lévő anticiklon fokozatosan leépül, szombaton egy gyenge hidegfront súrolja a térséget.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

A pénteki napos idő után éjszaka ismét sokfelé kell ködre számítani. Szombaton észak felől megnövekszik a felhőzet, általában csak rövidebb időre bukkanhat elő a nap, de délnyugaton kevesebb lesz a felhő, ott várható a legtöbb napsütés. Számottevő csapadék szombaton délutánig sehol sem lesz, de szombat délután, este az északi, északkeleti megyékben elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. Általában mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 15 és 21 fok között várható.

