Időjárás-jelentés – 2017. október 18.

Időjárási helyzet Európában

A felhő- és csapadékrendszerek továbbra is a kontinens nyugati és északi partvidéke mentén vonulnak. Szinte összefüggő felhőzet borítja a Kelet-európai-síkság északi felét, Finnországot, a balti államokat. Véget ért az októberi nyár a Pireneusi-félszigeten is, ahol jelenleg egy hidegfront felhőzete húzódik észak-dél irányban, és ennek köszönhetően több fokkal mérséklődött a felmelegedés. Már csak néhol délen, délkeleten mértek kedden 25, 27 fokot, a félsziget nagyobb részén a hét eleji 31, 36 fokkal szemben csupán 18 és 24 fok közé emelkedett délutánra a hőmérséklet. A pusztító, halálos áldozatokat követelő erdőtüzek által sújtott Portugáliában az érkezett csapadéknak jótékony hatása volt, és már Spanyolországban is eleredt az eső. A szárazföld középső és déli részének időjárását ugyanakkor továbbra is magasnyomás alakítja. Nagy területen szinte zavartalan a napsütés, és 20, helyenként 25 fok fölé melegszik a levegő. A Kárpát-medencében sem számíthatunk csütörtökök estig még lényeges időjárás-változásra, bár a felettünk lévő anticiklon fokozatosan leépül.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

A fátyolfelhőzet lassan keletre helyeződik, egyre nagyobb területen kiderül az ég. Éjszaka ismét párássá válik a levegő, foltokban – nagyobb valószínűséggel az Északi-középhegység völgyeiben, a Kisalföldön és a Dráva mentén – köd képződik. Csütörtökön az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, az éjszakai köd és alacsonyszintű felhőzet a déli órákra a legtöbb helyen feloszlik. Csapadék nem lesz. Általában mérsékelt marad a légmozgás, napközben az ország déli felén megélénkülhet a délnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul, a magasabban fekvő helyeken azonban egy-két fokkal enyhébb lesz a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 20 és 24 fok között valószínű, a tartósabban ködös tájakon lehet néhány fokkal hűvösebb.

