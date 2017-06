Időjárás-jelentés – 2017. június 28.

Budapest, 2017. június 28. Az állatkert munkatársa jégkrémet ad a gyűrűsfarkú makiknak a kánikulában a Gyöngyösi Állatkertben 2017. június 28-án. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ma lesz év eddigi legmelegebb napja. Az év eddigi legmagasabb hőmérsékletét június 23-án Kaposváron mérték. Akkor 36,3 fokig melegedett a levegő, de most jó eséllyel melegebb lesz. Több helyen 34-35 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklet valószínű, de helyenként akár 36-37 fok is lehet. A hőség mellett záporok, helyenként akár heves zivatarok is lehetnek.

- © MTI Fotó: Komka Péter