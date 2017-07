Időjárás-jelentés – 2017. július 19.

Időjárási helyzet Európában

Anticiklon alakítja Európa középső harmadának időjárását. A magasnyomású légköri képződmény felhőoszlató hatásának következtében sok a napsütés. Ezzel szemben Izland felett egy ciklon középpont található, amelynek hullámzó frontálzónája elérte a Brit-szigeteket, főleg annak déli és nyugati részén okoz többfelé csapadékot, de másutt is felhős az ég. Az Égei-tenger térségét elhagyta az előző napok heves időjárási eseményeit okozó magassági hidegörvény, ami Törökországban villámárvizeket is okozott. A legmagasabb nappali hőmérséklet a skandináv régióban többnyire 14, 19 fok között alakul. A fent említett frontrendszer előoldalán délies áramlással meleg légtömeg áramlik Nyugat-Európa fölé, a Brit-szigeteken 22, 28, a kontinensen 26, 34 fok közé melegszik fel a levegő, ami több fokkal magasabb a sokévi átlagnál. Kontinensünk legmelegebb része a Földközi-tenger régiójában van, ahol 35, 40 fok közötti maximális hőmérsékleti értékeket is mértek. A magas hőmérséklet és a nagy szárasság miatt Dalmáciában erdőtüzek pusztítanak. Csütörtök estig a Kárpát-medence térségébe folytatódik a meleg légtömegek beáramlása és az előző napok melegedési tendenciája.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Az ország nagy részén sok napsütés, kevés felhő várható, de főként az északi tájakon napközben szerdán több lesz a gomoly-, csütörtökön a Dunántúlon a fátyolfelhő is. Az Alpokalján szerdán egy-egy helyen zápor, zivatar kialakulhat. A többnyire mérsékelt déli szél napközben időnként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökés is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban 11 és 18 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 31, 36 fok között valószínű.

-MTI –

