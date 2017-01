Időjárás-jelentés – 2017. január 8.

Időjárási helyzet Európában

Az Uraltól Közép-Európáig anticiklon húzódik, amelyet rendkívül hideg levegő tölt ki. Oroszországban nagy területen -30 fok alatt alakul a csúcshőmérséklet, sőt vannak körzetek, ahol kora délután is csak -38, -40 fokot mérnek, és hidegrekordok dőlnek meg. A Fekete-tenger térségében ciklon örvénylik, hatására az említett hideg légtömegtől keletre, délkeletre nagy térségekben borult az ég, és sokfelé havazik. Magasnyomás alakítja Délnyugat-Európa időjárását, délen derült ég, északabbra sok felhő a jellemző. E légköri képződményt egy lassan felszámolódó, elsősorban az Alpok környékén havazást okozó melegfront választja el a rendkívüli hideg légtömegtől. Izland és a Skandináv-félsziget térségében nyugatias áramlással frontok vonulnak, változékony, szeles időt okozva. A Kárpát-medencében bár enyhít szorításán a fagy, hétfő estig folytatódik az igen hideg idő, az ország egy részén havazásra is számíthatunk, és a többfelé erős, néhol viharos szél további hófúvásokat okoz.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Vasárnap az ország nagyobb részén folytatódik a többnyire gyengén felhős idő, a nyugati, délnyugati határvidéken, illetve a Tiszántúlon várható több felhő, és arrafelé szórványosan valószínű hószállingózás, gyenge havazás. Éjszaka a Duna-Tisza közén és az Északi-középhegység térségében is megnövekszik a felhőzet, és gyenge hóesés ott is kialakulhat. Hétfőn napközben a Dunántúl jelentős részén többnyire kevés felhő ígérkezik, másutt borult és gyengébben felhős időszakok váltakoznak, és szórványosan várható hószállingózás, gyenge havazás, majd késő délutántól, estétől a csapadék egyre inkább az északi országrész fölé helyeződik. Az északias szél vasárnap Borsodban és Szabolcsban, estétől a Dunántúl északnyugati, nyugati részén is erős, néhol viharos lesz, és hófúvásokat okoz. A légmozgás hétfőn délutántól országszerte mérséklődik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -15 fok között alakul, de Nógrádban és a Duna-Tisza közén -18, -22 fokig is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn a Dunántúlon -1 és -4, keletebbre -4 és -9 fok között várható.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA