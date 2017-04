Időjárás-jelentés – 2017. április 7.

Időjárási helyzet Európában

Kelet-Európa felett az Ural északi vonulatától Ukrajnát át a Balkán-hegységig frontrendszer hullámzik, amely mentén erősen felhős az ég, sokfelé esik az eső. A front keleti oldalán 14, 20 fokig melegszik fel a levegő, attól nyugatra viszont csak 5, 10 fokot mérnek, sőt Lappföldön, illetve a Fehér- és a Barents-tenger partján nappal is fagypont alatt marad a hőmérséklet. Utóbbi helyen éjszaka -10 foknál is hidegebb van, helyenként hózáporok is előfordulnak. A fent említett front Közép-Európát is elárasztotta hideg levegővel, a sokéves átlagnál alacsonyabb a hőmérséklet, többnyire 10, 15 fokot mérnek a legmelegebb órákban. Középpontjával a Brit-szigetek felett anticiklon helyezkedik el, emiatt Nyugat-, Délnyugat-Európában napos, száraz idő van 15, 22 fokos csúcshőmérséklettel, de az anticiklon északi és nyugati peremén időjárási frontok miatt felhős, gyakran csapadékos az időjárás. Egy melegfront található Németország keleti határai mentén, amelynek felhőzete és csapadéka pénteken meghatározza a Kárpát-medence időjárását, majd szombaton már melegebb és alacsonyabb nedvességtartalmú levegő érkezik fölénk.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Erősen felhős idő lesz, de egyre hosszabb időre szakadozik fel a felhőzet, szombat reggel már többnyire kissé felhős idő várható. Délután a Dunántúlon többfelé, másutt helyenként lehet eső, zápor, majd egyre kevesebb helyen számíthatunk csapadékra. Szombaton napközben sok gomolyfelhő képződik, ezekből helyenként kisebb záporeső is lehet, majd estére kiderül az ég. Pénteken a Győr-Szeged vonal széles sávjában, szombaton a Dunántúlon és a Duna vonalában, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti felén megerősödik az északnyugati szél, a Kisalföldön olykor viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 3, 8 fok között alakul, de északkeleten néhol -1, +2 fok is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15, 18 fok között valószínű.

– MTI –

