Idén nyáron is tízezrek látogatták a strandokat

Míg két éve a nyár megdöntötte a legtöbb kánikulai nap rekordját, addig tavaly elég változatosra sikerült az időjárás. Ez pedig nagyban befolyásolja az ember strandoló kedvét. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan zárták az idei szezont megyénk nagyobb fürdői.

Jobb, mint tavaly

A mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdőt, illetve a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőt kérdeztük arról, milyen volt az idei nyári szezon, mennyire keresték a fürdés adta hűsölést az emberek és mennyire befolyásolta az időjárás a látogatószámukat.

Mezőkövesden nem volt ok a panaszra, ugyanis jelentősen jobban sikerült ez a nyár, mint a tavalyi, ami köszönhető annak is, hogy 2016 nyarán nagyon kiszámíthatatlan volt az időjárás. De a 2015-ös, kánikulával tarkított évhez képest is sikerült kicsit javítani, amit az élményfürdőben lezajlott beruházásnak tud be Vámos Zoltán fürdővezető.

– Főként a hétvégék voltak erősek, több napon is meghaladta a belépő vendégek száma a 6500-at, ami már telt házhoz közeli állapot – tette hozzá.

A tapasztalat a Zsóryban az, hogy augusztus 20-a után visszaesik a látogatószám, ugyanis sok családban ilyenkor már az iskolakezdésre koncentrálnak, de idén ez sem volt olyan mértékű, mint korábban, alig-alig mutatkozott meg a számokban.

Így a hullámmedencét is üzemeltették még a hétvégén és az időjárás-előrejelzések alapján szeptember 15-el tervezik az idei szezon végét, addig a hideg vizes körmedence is marad.

Tiszaújvárosban véget ért a nyári strandszezon

Tiszaújvárosban a strandfürdő rész a hétvégével, vagyis szeptember 3-al bezárt, itt eddig tartott a nyári strandszezon. Igaz, a gyógyfürdő rész egy szeptember 25-től október 1-ig tartó karbantartási szünet és december 24-e kivételével egészen az év végéig, illetve január elsején is nyitva tart. Abban, hogy milyen lesz egy szezon, Fodor-Somodi Gabriella fürdő-üzemeltetési vezető szerint mindig az időjárás játssza a legnagyobb szerepet. Így idén például a nyár eleje elég visszafogott volt, aztán viszont beleerősített és hozták ugyanazokat a számokat a látogatók, mint tavaly.

– Ez szám szerint 160 ezer vendéget jelent a nyár folyamán. Érdekes, hogy a nyár egyes részei között észrevehető a különbség, ha az éveket hasonlítjuk össze, de végül a számok mindig megközelítik egymást – mondta a fürdő-üzemeltetési vezető.

Hozzátette: az augusztus vége már mindig lecsengő időszaknak számít és jóval kevesebben látogatnak ki, mint a nyár többi részén, ezért is zárják be szeptember elejével a strandfürdő részt.

ÉM-HI

Több vendég látogatta a bogácsi fürdőt Bogács - Jelentős beruházások kezdődhetnek ősszel a gyógyfürdőben. Jobb évet zárhat a tavalyinál a bogácsi termálfürdő és a vendégéjszakák száma is emelkedett a fürdő szálláshelyein. Jacsó Zoltán, a Bogácsi Thermálfürdő Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az idei nyáron különösen a hétköznapokon ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA