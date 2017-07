Idén nyáron is Miskolc utcáin járőrözik a Student Police

Miskolc német nemzetiségi önkormányzatának kezdeményezését az első esztendőben a Miskolci Rend­őrkapitányság, a néhai dr. Pásztor Albert kapitány úr nyitottságának köszönhetően sikerült megvalósítani. A diákok nagyon élvezték az ügyeleten vagy a rendőr járőrökkel teljesített szolgálat lehetőségét.

– Egyik alkalommal egy német turista, tankolás közben, az autója tetején felejtette a dokumentumait, úgy indult útnak és természetesen elhagyta őket. Ebben kellett segítséget nyújtani az egyik, németül jól beszélő, diáknak – emlékszik vissza a kezdetekre dr. Lange László, a miskolci német nemzetiségi önkormányzat elnöke, akitől azt is megtudtuk, hogy a következő év ugyan kimaradt, de 2013-tól már minden esztendőben meghirdetik programjukat a középiskolákban.

Preferáljuk azokat a diákokat, akik több nyelven beszélnek.” dr. Lange László

A rendészettel karöltve

Annyi a változás, hogy ettől az időponttól már a Miskolci Önkormányzati Rendészettel kialakított együttműködés keretében történik a szervezése és megvalósítás. A miskolci német nemzetiségi önkormányzat gondoskodik a diákok elegáns megjelenéséről, a galléros fehér póló és az ugyancsak fehér, sildes sapka biztosításával. Mindkettőn olvasható a Student Police és a Hungaria felirat, valamint Miskolc logója is látható rajtuk.

Van még egy kitűzőjük, amelyen a keresztnevük és a beszélt nyelv olvasható. Kezdetben csak a német nyelvet beszélő diákokat vonták be a programba, azonban néhány éve nyitottak és most már szeretettel fogadják az egyéb idegen nyelvet beszélő diákokat is. – Sőt, kifejezetten preferáljuk azt, aki több nyelven beszél. A német mellett egyre általánosabb az angol és a spanyol nyelv ismerete a fiatalok körében. Miután az érettségi előtt állók részére feltételként előírták a kötelező ötven óra közösségi munka teljesítését, a programunk iránt még nagyobb az érdeklődés – tudtuk meg dr. Lange Lászlótól.

Idén tavasszal is úgy indult a program, hogy megkeresték a középiskolák igazgatóit, akik tájékoztatták erről a lehetőségről a diákokat. Az előző éveknek köszönhetően egyes iskolákkal közeli kapcsolatot ápolnak, így ezekben az intézményekben mindig nagyobb az érdeklődés. A jelentkező diákoknak meg kell jelölni, hogy a nyári szünet mely időpontjában tudnak szolgálatot teljesíteni, valamint fel kell tüntetniük a pólójuk méretét. Ezek alapján a német nemzetiségi önkormányzat beszerzi a kellékeket és gondoskodik a textíliák feliratozásáról, illetve a kitűzőkről. A szervezők, egyeztetve a Tourinform vezetőjével, tájékoztatják a jelentkező diákokat, hogy mikor lesz a felkészítésük, amely három részből áll.

Felkészítés és munka

Kapnak egy általános tájékoztatást a programról és meghallgatnak egy – idegenforgalmi szempontból nélkülözhetetlen ismeretanyagot tartalmazó – átfogó előadást. Továbbá, mivel felnőtt rendé­szekkel együtt végzik a szolgálatot, szükséges megismerniük, hogy a felnőttek intézkedése közben hogyan kell viselkedniük. Idén a program július elsejével indult, tizenöt fő részvételével, és augusztus huszadikával ér véget.

A Student Police tagjaival elsősorban Tapolcán, a belvárosban, a Diósgyőri vár környékén, valamint Lillafüreden lehet találkozni, ahol általában napi két óra szolgálatot teljesítenek. A program végén a diákok kapnak egy igazolást a teljesített órákról, amelyet az iskolában fel tudnak mutatni. A cél az, hogy ösztönözzék a fiatalokat: lehetőleg ne álljanak le az ötven óra teljesítése esetén, hanem hosszabb távon is tevékeny résztvevői legyenek a programnak.

