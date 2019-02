Idén megújul a megyei kórház sugárterápiája

A legfontosabb dolgunk az, hogy a sugárterápiás részlegünkön biztosítsuk a folyamatos és biztonságos betegellátást – nyilatkozta lapunknak dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház főigazgatója. – Ezt sikerül is megvalósítanunk. Minden beteget ellátunk, nem küldünk el senkit, és nem alakult ki várólista sem.

A gondot az jelenti – tudtuk meg –, hogy a sugárterápiás berendezések, amelyekkel jelenleg dolgoznak, részben elavultak, idősek. Ezek pótlására állami támogatást kapott a kórház, amelyből három új berendezést tudnak vásárolni.

„A berendezések cseréje áprilisban kezdődik és – a tervek szerint – szeptemberben be is fejeződik” – hangsúlyozta a főigazgató. Hozzátette, mindez független attól, hogy az ellátás biztosításában közreműködő gazdasági társaság polgári pert indított.

„A sugárterápiával kapcsolatban a jelenlegi jogi helyzet az, hogy 2017. végén a közreműködői szerződést felmondták és ezáltal a közreműködői jogviszony 2018 áprilisában megszűnt” – mondta el érdeklődésünkre dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház főigazgatója, utalva a közvéleményt is megmozgató helyzetre.

Folyamatos az ellátás

„Attól a pillanattól fogva két fontos dolgunk volt és van. Az egyik mindenképpen az, hogy a betegellátást folyamatosan és biztonságosan tudjuk garantálni – mondta. – Ezt sikerült is megvalósítanunk. Minden beteget ellátunk, egyetlen beteget sem küldünk el és nem alakult ki várólista sem. Múlt pénteken például nyolc beteg volt, aki kezelésre várt, ezen a héten őket is elkezdjük kezelni” – tette hozzá.

„A másik probléma az, hogy a gépek, amelyekkel jelenleg dolgozunk a sugárterápián, részben elavultak, idősek. Sikerült azonban elérnünk, hogy ezek pótlására állami támogatást kapjon a kórház. Ebből három új berendezést tudunk vásárolni. A berendezések cseréje várhatóan áprilisban kezdődik el és szeptemberben be is fejeződik és onnantól fogva a sugárterápiás központ teljesen megújul” – mondta a főigazgató.

Peres eljárás

Az ügynek van egy jogi oldala is, a Medcenter Kft.-vel fennálló közreműködői szerződés megszűnése miatti vitát jogi szempontból le kell zárni. Mint megtudtuk, a Medcenter Kft. a bírósághoz fordult, amit dr. Révész János pozitív megoldásnak tart, mondván, egy bírósági ítélet a legmagasabb szintű megoldás, azaz nem arról van szó, hogy peren kívül valamiféle egyezség születik, amelyet aztán később lehet jónak, vagy rossz­nak ítélni. A bíróság polgári peres eljárás keretében, mindkét fél meghallgatása után fogja majd kimondani, hogy a felperesnek lehet-e, és ha igen, milyen mértékű követelése a kórházzal szemben.

Újabb fejlesztések

Az összevonások révén létrejött megyei központi kórház vezetése azt tartotta fontos feladatának, hogy áttekintse, melyek azok az egységek, területek, amelyek problémásak vagy kiemelt népegészségügyi szerepük miatt hatványozott figyelmet követelnek.

Az egyik első átvizsgált osztály például a kardiológia volt, mert az ilyen jellegű megbetegedések ebben a régióban még inkább előfordulnak. A hatékonyabb munka érdekében például öt rendelőt alakítottak ki, amelyeket hamarosan átadnak. Idén teljes egészében lecserélik a szívkatéterezés gépparkját, és egy igazán korszerű szívkatéteres labort hoznak létre.

Szaniszló Bálint

