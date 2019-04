Idén már anyaszerepben

Prohászka Fanni, a Miskolci Nemzeti Színház színésze sok mindent elmondott magáról, ezeket nyugodtan ki is lehetett pipálni a találkozóra menve. Ezért először beszéltünk ezekről, majd sok másról; volt rengeteg kitérő, majd csak visszatértünk a színházhoz időnként, és így lett olyan csapongó a beszélgetés, ami ritkán adatik meg első találkozáskor, így nem is volt zsinórmérték, ami egyik pontból a másikba vezetett volna minket.

A feladatok komolysága

Szó esett arról, gyerekként nehezebb-e színészként színpadra lépni, vagy felnőttként, avagy játék-e a színház bármely élethelyzetben is.

– Gyerekként Csáki Csilla gyerekszínjátszó csoportjában nagyon korán felléphettem. Akkor sem játéknak, hanem feladatnak tekintettem a szerepeimet, és komolyan vettem a munkát. Az egész gyerekkoromra ez volt a jellemző, mindent igyekszem maximális koncentrációval csinálni. Hatalmas szerencsénk, hogy felnőtt színészekkel együtt játszottunk, akik rengeteget segítettek. A főiskolán hatalmas leterheltségben voltunk mindvégig, és ezt a feszített munkatempót igénylem a mai napig is.

Aztán rátértünk arra, hogy korai-e 25 éves kor előtt megélni olyan nagy szerepeket, mint Az ember tragédiája Évája, Vörösmarty Csongor és Tündéjének Tündéje.

– Valóban, a pályám elején megtaláltak ezek az emblematikus szerepek, de egyiket se érzem korainak, ezek a szerepek elindítják az embert a pályán. Mostanra az anyaszerep is utolért, az Ünnepben egy fiatal anyukát játszom, akinek egy nyolc­éves lánya van. Ezt friss 26 évesként nem könnyű megélni, de hamar összeszoktunk a színpadi „lányommal”, nagyon megszerettük egymást.

Amellett sem mentünk el szó nélkül, hogy ha szigorúan vesszük, akkor ebben a szezonban 9 szerepe volt, amelyből hat még mindig repertoáron van.

– Szeretem, ha foglalkoztatnak. Jó szezonom volt az idei, és még tart is egy ideig, de már várom a jövő évadot, amelyben ismét sok hálás szerep vár rám. A megbeszéléskor azt mondták nekem, jövőre még kiemelkedőbb évadom lesz. Ráadásul még az is beleférhet majd, hogy Budapesten Szilágyi Bálinttal dolgozhassak.

Megélni a gyászt

Ennek apropóján szót ejtettünk arról is, öt évvel ezelőtt, mindössze 21 évesen Szilágyi Bálint rendezésében állította színpadra Jens Raschke Alszanak a halak? című mono­drámáját, amelyben a testvére elvesztését mesélte el, hogy elengedte-e már a darabot vagy egy sajnálatos esemény miatt esetleg más köntösben újra előkerülhet.

– Tavaly nyáron elvesztettem édesapámat, amit még a mai napig nagyon nehezen tudok feldolgozni, de most már kezdek kikerülni belőle. Emiatt is nagyon vártam már a tavalyi évadkezdést, hogy a munka kizökkentsen ebből a helyzetből. A mono­drámát régen nem játszottam már, bár korábban volt arról szó, Miskolcra, a színházba is elhozhatnám. Nagyon rá kellene készülnöm, mégiscsak 25 oldalnyi szöveg. Még nem ment ki a fejemből, de az biztos, ha megint színpadra kerülne, már hetekkel előtte naponta mondogatnám magamban a szöveget.

BG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA