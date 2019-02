Idén Kassa–Miskolc, jövőre Miskolc–Kassa

32 nap híján 20 év után rendezik meg ismét a Kassa–Miskolc ultramaratoni futóversenyt. Bő három hónap múlva, 2019. május 18-án a kassai dómnál lesz a start, a cél pedig a miskolci Városház téren. A két pont között 113 kilométert kell teljesíteniük a rajthoz állóknak, akik egyéniben és váltóban is indulhatnak (5 fős vagy 10 fős egységekkel).

Az első Kassa–Miskolc közötti ultramaratont 1999. június 19-én rendezték meg, és bár a rajt helyszíne és a cél a mostanival azonos, ekkor összesen 88 kilométernyi volt a táv. Azért 25 kilométerrel kevesebb az ideinél, mert 20 esztendeje a 3-as számú főúton haladt a mezőny, most viszont az itteni sűrű gépkocsiforgalom miatt kerülőutakon futnak majd a versenyzők.

A szervezők állandósága

Érdekesség, hogy 20 éve a rendező magyar, miskolci oldalról a Marathon és Trekking Club sportegyesület volt, ami a mostani rendező, a miskolci Marathon Club Sportegyesület jogelődje. Ezen kívül szlovák részről is van egyfajta folytonosság, ugyanis a Kassai Marathon Club most is szerepet vállal a rendezésben, de az ő oldalukon ezúttal a kassai Active Life is besegít.

– Az 1999-ben rendezett Kassa–Miskolc ultramaratoni futóverseny ötletgazdája, a miskolci Marathon Club Sportegyesület akkori, több mint 8 éve elhunyt elnöke, Kisgyörgy Ádám volt – válaszolta érdeklődésünkre, Szűcs István a miskolci Marathon Club SE jelenlegi elnöke, aki arra a kérdésre, hogy kinek a gondolata volt ,,felújítani” ezt a versenyt, először kitérő választ adott, csak másodszori kérdésünkre ismerte el, hogy tőle származik a felvetés. – Nem az a lényeg, hogy kinek jutott eszébe, az egyesületünk tagjai közül többen is szép emlékeket őriznek erről a versenyről. Hogy mást ne mondjak: a nőknél akkor Nagy Katalin bizonyult a legjobb magyar versenyzőnek azzal, hogy a 4. helyen zárt, Németh Csaba pedig a férfiaknál a legjobb időt futva, elsőként érkezett a célba. Egy ilyen verseny megrendezésében sosem az ötlet a legfontosabb, hanem az, hogy van-e egy olyan team, amelyik képes arra, hogy kellő aktivitást kifejtve felvállalja a rendezéssel, szervezéssel kapcsolatos tennivalókat. Szerencsére van, és most több mint egy éves előkészület után előállhattunk az időponttal, azzal, hogy példás összefogással ismét megrendezzük a Kassa–Miskolc ultramaratoni futóversenyt.

A Kassai Békemaratonon

Szűcs István elmondása szerint az újrarendezés iránti vágy akkor erősödött fel, amikor 2017-ben kint voltak a Kassai Békemaratonon, ami Európa legrégebbi, a világ második legrégebben megrendezésre kerülő maratoni futóversenye.

– A konkrét kapcsolatfelvételben a Miskolci Városi Sportiskola úszó szakosztályának vezetője, Hölcz Péter segített, aki szlovák úszóedző kollégája, Juraj Skála közreműködésével a kassai önkormányzatnál sport-osztályvezetőként dolgozó Ivan Sulekkel ismertetett meg bennünket – emlékezett vissza a miskolci Marathon Club SE elnöke. – Odakint fogadtak minket, nem is akárhogy, és az ezt követő megbeszélések, egyeztetések után a múlt héten csütörtökön, a miskolci városházán viszonoztuk a kassai sportbarátok szívélyességét, Katona Ferenc önkormányzati képviselővel, a szervező bizottság elnökével és Rakaczki Zoltán sportért felelős polgármesteri biztossal. A megbeszélésen a biztosításhoz nélkülözhetetlen rendőri vezetők is részt vettek, nem is akármilyen szinten, hiszen dr. Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitányon kívül a vendégeket Kassa városának rendőrkapitánya, Ladislav Suchy és a kassai járási rendőrkapitány, Oto Molnár is képviselte.

Évenként fordítva

Szűcs István elmondása szerint ezen a megbeszélésen sikerült minden fontos kérdésben azonos nevezőre jutniuk, így abban is, hogy évenként fordítanak az irányon. Jövőre tehát Miskolcon lesz a rajt és Kassán a cél, vagyis a Városház térről indulnak a futók, és a szomszédos ország városának dómjánál érnek célba.

– A múlt hét végén valaki azzal viccelődött velem, hogy milyen jó, hogy rendszeresen megrendezzük ezt a versenyt, csak egy kicsit ritkán, húszévente, amire azt válaszoltam: nehezen tudom elképzelni, hogy az idei verseny után ne legyen 2020-ban Miskolc–Kassa ultramaraton – mondta Szűcs István, aki arra a kérdésre, hogy 1999 után miért volt ez a nagy szünet, így felelt: – Őszintén szólva? Nem tudom. Én 2004-től veszek részt futóversenyek szervezésében, a Marathon Club SE képviseletében, így arról az időszakról nincsenek emlékeim. A jelenről viszont azt mondhatom: mind a két fél részéről, nemcsak a mi oldalunkról, hanem szlovák partnereink részéről is megvan az akarat arra, hogy hosszú távú és folyamatos együttműködés legyen ennek a versenynek a szervezésében.

Berecz Csaba

A pályáról

A verseny egyik érdekessége, hogy a pályát az 1999-es Kassa–Miskolc ultramaratoni verseny abszolút győztese, Németh Csaba jelölte ki (aki 20 éve, a 88 km-es távon 6:45.20 óra alatt ért célba).

– A 113 kilométeres táv onnan indul majd, ahonnan az 1924 óta minden évben megrendezendő Kassai Békemaraton, vagyis a dómtól. Onnan a közeli Hernád folyó partjára, az ottani kerékpárútra vezet majd a mezőny útja – mondta Szűcs István. – Az országhatárt Kéked mellett lépik át a versenyzők, és Gönc alatt, Vizsoly, Abaújszántó, Hernádkércs, Szikszó, Sajóvámos útvonalon érkeznek meg az utolsó etapra. A felsorolt helyszínek egyben a magyarországi váltó-, illetve frissítő pontok, nálunk összesen hét ilyen lesz, a szlovák oldalon pedig kettő. Miskolcra Szirmabesenyő felől jönnek be a versenyzők, és a Selyemréten át haladnak majd a cél, a Városház tér felé, 2019. május 18-án.

