Idén is volt Emlékezés Napja Sátoraljaújhelyen

Száznyolcvan éve, 1838. október 16-án nyitotta meg kapuit Sátoraljaújhelyen az egykori Kaesztenbaum Zsidó Iskola. Az épületben jelenleg a Zempléni Európa Ház működik, amelynek vezetője, Juhász István néhány évvel ezelőtt kezdte kutatni az iskola történetét. Ennek során találta meg és hozta rendbe az iskolaalapító sírhelyét. Az iskolaalapítás előtt is tisztelegve rendezik meg harmadik éve Sátoraljaújhelyen a Zempléni Európa Ház szervezésében az Emlékezés Napját, amelyen nem csupán az iskolára, annak alapítójára, hanem az újhelyi zsidóságra is emlékeznek.

Koszorúzás és emléktábla

– Idén is megkoszorúztuk Kaesztenbaum Márton Rafael sírját Pelejten, ahol kaddist is mondtak az iskolaalapító emlékére – mondja Juhász István. – Azt tudni kell, hogy kaddist csak férfiak szoktak mondani és csak olyan közösségben mondhatják, ahol legalább 10 zsidó férfi van. Idén sikerült először úgy megjelenni a helyszínen, hogy ez a feltétel is adott volt. Délben emléktáblát avattunk Sátoraljaújhelyen az egykori zsinagóga épületén, ahol Ringer István, a PIM Kazinczy Múzeumának igazgatója mondott beszédet. Ma már kevesen tudják, hogy a múzeum mellett levő Dózsa György úti egykori bútoráruház épülete volt egykor a sátor­aljaújhelyi zsinagóga épülete. Az emléktáblán megörökítettük azt az állapotot, ahogy a zsinagóga eredetileg kinézett

Délután pedig konferenciát rendeztek a Zemplén Európa Ház konferenciatermében, amelynek keretében bemutatták „A holokauszt sátoraljaújhelyi áldozatai” című kiadványt is.

ÉM-BG

