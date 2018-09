Idén is tömegeket vonz a Borsod megyei értékek kiállítása

A rengeteg embert látva elmondható, hogy az ötödik alkalomra már Miskolc egyik legkedveltebb programjává vált a megyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár kétnapos kirakodóvására. Érthető is, hiszen miközben több mint száz település mutatkozik be, és mutatja meg, mit állítanak elő a közmunkaprogram keretében, lehetőség van mindent megkóstolni és meg is vásárolni. Finomságokban pedig nincs hiány, többen is úgy érkeztek, hogy a hétvégi főzéshez bevásároljanak akár nagyobb mennyiségben is, legyen szó zöldségről, tésztáról, savanyúságról, lekvárról, szörpről, hús- és sajtféléről. Sőt, a bőcsiek a szürke marhát is helyben fejték, a szalmaállat tőgyéből azonban – nem meglepő módon – tej helyett sör érkezett a poharakba.

Bemutatják a települések, milyen eredményeket, produktumokat érnek el a közfoglalkoztatással.

Idén a megye tizenhat járásának százhárom kiállítója mellett Heves megyéből három, Nógrádból kettő, Hajdú-Biharból pedig öt település mutatkozik be a vásáron.

A közfoglalkoztatottakat a megye humán erőforrásának tekintjük, egyharmaduk szakmával is rendelkezik.˝ Demeter Ervin

Humán erőforrás

A kétnapos kiállítás és vásár pénteken délelőtt nyitotta meg a kapuit, a hivatalos megnyitón elsőként Demeter Ervin megyei kormánymegbízott köszöntötte a szép számú érdeklődőt, hangsúlyozva, hogy idén is sok mindent mutatnak meg a megjelent települések. De sok egyéb munkát is végeznek a közfoglalkoztatás keretében, amely nem mutatható itt be, mint illegális hulladékok felszámolása, a belvízelvezetés vagy éppen az utak karbantartása, felújítása. Felhívta a figyelmet, hogy a kormányhivatal is jelen van egy faházzal, ahol hetven foglalkoztató több mint 650 álláslehetőségét kínálja az érdeklődőknek.

– A közfoglalkoztatottakat a megye humán erőforrásának tekintjük, egyharmaduk szakmával is rendelkezik, a többieket pedig igyekszünk piacképes szakképesítéshez juttatni. Idén 14 ezren tanultak támogatásunkkal szakmát, 11 500-an el is végezték a képzést – hangsúlyozta Demeter Ervin.

Bátor és innovatív volt a közmunkaprogram, amikor elindult, hiszen az volt a célja, hogy biztonságot nyújtson a családoknak és munkahelyi rutint adjon az embereknek – jelentette ki dr. Kiss János, Miskolc alpolgármestere.

A kormány a munkaerőpiaci reintegráció eszközének tartja a közmunkát – mondta nyitóbeszédében dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár. Az eredményeket alátámasztó számok között említette, hogy míg 2010-ben 52,9 százalékos volt a foglalkoztatás, addig idén ez 73,8. 2018 áprilisa és júniusa között több mint 4 millió 487 ezer fő dolgozott, ami 55 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. Az álláskeresők száma jelenleg 258 ezer az országban, ez a szám 2010-ben 582 ezer volt.

Jól termett a hagyma

Nagy volt a forgalom Berzék házikója előtt, ahol szinte nem állt meg úgy senki, hogy ne csodálkozzon rá a kirakott hagymára.

– Ez magyar makói bronz, és nagyon jól termett – avat be a részletekbe Farkas László, a település polgármestere. – 18 mázsa termett, piaci ár alatt, három nap alatt eladtuk a településen. Van egy negyedhektáros burgonyaföldünk is, abban a jövő héten végzünk próbaásást és kezdjük a betakarítást – teszi hozzá. A szántóföldön egy kis babot és borsót is termelnek, a kétezer négyzetméteres fóliasátorban paprika és uborka, kint pedig ezer négyzetméter lugas paradicsom terem idén, ezeket a betegségek megelőzésére vetésforgóban termesztik. A közfoglalkoztatottak azonban nem csak a mezőgazdaságban dolgoznak, a település szépítése, rendben tartása is a feladataik közé tartozik: most éppen a parlagfű eltüntetése a fő feladat.

– Rendben tartjuk a temetőket, játszótereket, a kastélyparkot, nálunk még megvan a Darányi Ignác által telepített hársfasor 1908-ból, ami gondozást igényel – teszi hozzá a polgármester, miközben munkatársait folyamatos kérdésekkel bombázzák az érdeklődők.

Horváth Imre

VISSZA A KEZDŐOLDALRA