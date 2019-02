Idén is kiemelten támogatja a magyar állam a diaszpórában működő magyar szervezeteket és hétvégi magyar iskolákat

Szilágyi Péter a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének (BUOD) Nürnbergben megrendezett oktatásügyi konferenciáján vett részt és tartott előadást a magyar kormány nemzet-, illetve diaszpóra-politikájáról, valamint a nemzetpolitikai államtitkárság jövőbeli terveiről a Németországban működő hétvégi magyar iskolák vezetőinek, helyi oktatási szakembereknek.

A miniszteri biztos elmondta: a hétvégi iskolák számára hirdetett pályázatra a tavalyi évinél jóval többen – 360-an – jelentkeztek, a pályázatok kiértékelése most zajlik. A magyar kormány gesztusértékű támogatást tud nyújtani a hétvégi magyar iskolák számára, amelyek önszerveződő alapon, szülők kezdeményezésére alakulnak meg, és a helyi magyar közösség anyagi hozzájárulásából működnek. A nemzetpolitikai államtitkárság 2017-ben kérdőívben fordult a világban működő több mint 200 hétvégi magyar iskolához, hogy felmérje, milyen támogatásra lenne leginkább szükségük. Ezt követően osztottak szét 2018-ban 100 millió forintot célzottan hétvégi iskolák, 300 millió forintot pedig diaszpórában működő magyar szervezetek között. 2019-ben pedig összesen már 500 millió forintot szánnak erre a célra – mondta el Szilágyi Péter.

A hétvégi iskolák a pénzt jellemzően tantermek bérlésére, taneszközök és könyvek beszerzésére, valamint az ott dolgozó pedagógusok bérkiegészítésére használják fel. Az a tapasztalat, hogy egyre több szülő íratja be gyermekét hétvégi magyar iskolába, amelynek abban van fontos szerepe, hogy a diaszpórában élő gyerekek megismerjék a magyar nyelvet és a magyar kultúrát a többségi társadalomban. Egyes helyeken – New Yorkban és Buenos Airesben például – több évtizedes múltra tekintenek vissza a hétvégi magyar iskolák, de van, ahol ezek nagyon fiatal intézmények, mert pár éve magyar családok érkezésével számos új diaszpóra-közösség jelent meg.

A miniszteri biztos a konferencián arról is beszámolt, hogy márciusban fogják kiírni a Kőrösi Csoma Sándor Program pályázatait a 2019-2020-as időszakra. Folytatódik továbbá 2019-ben is az államtitkárság által támogatott diaszpóra-táboroztatási program, amelynek célja, hogy a világ minden tájáról évente ezer fiatalt hozzanak Budapestre, illetve a vidéki Magyarországra, valamint a Kárpát-medencei külhoni magyar régióba. Szilágyi Péter elmondta azt is, hogy február 22-én tartják meg Budapesten a hétvégi magyar iskolák második találkozóját, amellyel a magyar kormány egyrészt szakmai támogatást tud nyújtani, illetve tovább erősíti a diaszpórával fenntartott kapcsolatokat.

