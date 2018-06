Idén igyekszik a beéréssel a hegyaljai szőlőtermés

Akár egy kimondottan korai szüretet is előre vetíthet Tokaj-Hegyalján az idei év, hiszen a szőlő érési folyamata az átlagosnál hetekkel előrébb tart.

Ígéretes évjárat lehet

– Az idei egy nagyon ígéretes évjáratnak mutatkozik – mondja dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke. – Persze óvatosan kell ezzel a jóslattal bánni, hiszen nem látjuk még előre, milyen lesz az időjárás nyáron és kora ősszel, ami nagymértékben befolyásolja majd a termést. Tavasszal a szőlő fakadása egy kicsit késett, de a szokatlanul meleg tavaszi időjárásnak köszönhetően a növény fejlődése nagyon felgyorsult, dűlőnként akár 2-3 héttel is az átlagos fejlődési folyamat előtt jár. Ha az időjárás is kedvezően alakul, akkor maga az érés is jelentősen előbbre jöhet, ami a minőségre is jótékony hatással lehet, ezért ha valaki az idén tovább tartja kint a szőlőjét, akkor viszonylag kis kockázattal kiemelkedően jó évjáratot szüretelhet.

Eső jöhet, jég nem

Jelenleg a zöldhajtások igazítását végzik a szőlőkben.

– A tavaszi szőlőfejlődés egy, a megszokottnál jóval intenzívebb kézimunkaigényt hozott magával – mondja dr. Molnár Péter. – A hegyaljai ültetvények állapotát látva kijelenthető, mára a gazdák utolérték magukat. Ezen a héten a zöldhajtások igazítása, a szőlők kapálása és egyéb növényvédelmi munkák folynak. Általában június végén, Péter-Pálkor szokott megkezdődni a hajtások visszavágása, de ezt a munkát már a jövő héten meg kell kezdeni az ültetvényeken. A meleg és a napsütés mellett szükség lesz majd esőre is, bár a hegyaljai szőlők gyökerei a talajszerkezetnek köszönhetően nagyon mélyről is tudnak vizet szerezni. Csak jég ne jöjjön, de az esetleges jégkárokat mérsékelni tudja a Hegyalján is telepített jégkárenyhítő rendszer.

Ilyen év még nem volt

Prácser Miklós szőlész-borász szerint kivételes év az idei.

– Ilyen tavaszt Tokaj-Hegyalján még nem láttam – mondja Prácser Miklós. – Június közepén szokott elvirágzani a szőlő, ez ebben az évben már májusban megtörtént. A jóval előrébb tartó érési folyamat szokatlanul korai szüretet is hozhat magával. Nagyon remélem, hogy ez egy jó minőséggel is párosul majd.

Prácser Miklós elmondta, a korai szüretnek az előnyök mellett hátrányai is vannak.

– Ha idén már augusztusban megkezdődhet a tokaj-hegyaljai szüret, az a szüretelők számára nem kevés előnnyel is járhat, hiszen akkor még nagyobb valószínűséggel kedvező időjárás mellett, melegben végezhetik a munkát. Ez viszont a gazdák számára hátránnyal is jár, hiszen a meleg időben bonyolultabb a gyümölcsöt kezelni, jóval kevesebb időt tölthet a szőlő a leszedés után a szabadban, ­vissza kell hűteni a gyümölcsöt.

De ez még a jövő zenéje, most figyeljük a szőlőt, elvégezzük a szükséges növényvédelmi munkákat és reménykedünk abban, hogy az idei egy nagyon jó évjárat lesz minden hegyaljai gazda számára.

A jégkármérsékléssel

Amint arról lapunkban korábban már beszámoltunk, május elsejétől működik az országos jégkármérséklő rendszer, ami a termelőknek nem jelent többletkötelezettséget. Az egész országban kiépült a rendszer, amely a jégesőt ugyan nem tudja megakadályozni, a jégszemcsék méretét azonban csökkenti, így az okozott kárt is enyhíteni tudja. A megyében 56 kézi indítású és 25 automata üzemeltetésű generátorállomást telepítettek.

