Bélapátfalva – Borsodnádasd 1-1 (0-1)

Bélapátfalva, 100 néző. V.: Debreczeni.

Bélapátfalva: Tóth – Czakó, Harkály, Beliczki (Berki), Malik, Bársony (Molnár R.), Lakatos, Molnár G., Vona, Nadanicsek P. (Boros), Nadanicsek J. Edző: Budai Tamás.

BLASE: Tarjányi – Tankó, Kertész, Ambrus, Tóth (Halász), Bíró (Kriston), Kiss, Csépányi-Barczi, Gáspár (Makó), Obbágy, Török. Edző: Gyárfás Gábor.

G.: Berki, ill. Kiss. Jók: Nadanicsek J., Molnár, ill. Kertész, Csépányi-Barczi, Obbágy, Kiss.

Budai Tamás: – Győzelmi kényszer alatt léptünk pályára így csalódást keltő számunkra a végeredmény, de ahhoz, hogy ezeket a mérkőzéseket sikerrel vegyük mindenkinek többet kell betenni a közösbe.

Gyárfás Gábor: – Két lelkes csapat mérkőzésén eldőlhetett volna ide is oda is, így igazságos a döntetlen. Idegenben pontot szerezni mindig értékes, így ennek lehet és kell is örülni.

