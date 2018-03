Idegenben nyújtanák a hazait: lezárhatják a csatát a Macik

A Macik kedden (és szerdán) magyar idő szerint 18 órától elődöntő mérkőzést játszanak az SC Csíkszereda vendégeként. A párharcban 2-0-ra vezetnek, a továbbjutáshoz – a fináléba kerüléshez – négy győzelem szükséges, így a csata akár március 14-én véget is érhet.

Pozitív érzések

A piros-fehérek vasárnap délután indultak el, félúton aludtak és hétfőn dél körül érkeztek meg Csíkszeredára.

– Ez a megoldás a legjobb nekünk, játékosoknak – mondta Vas János, a diósgyőriek aranysapkát viselő csatára. – Így nem buszon alszunk és egyszerre nem karikázunk tizenkét órát. Hozzátehetem: mindent a jó eredmény érdekében teszünk.

A válogatott támadó az elmúlt hetekben betegeskedett, ennek következtében sokat kihagyott.

– Tüdőgyulladásom volt, ezzel pedig nem lehetett szórakozni – folytatta Vas János. – A bajomból szerencsésen jöttem ki, a fiúk a Fehérvári Titánok ellen nélkülem is könnyen vették az akadályokat, így nyugodt szívvel gyógyultam, a felépülésemet egyébként sem lehetett felgyorsítani. Aztán mire érkezett a Csíkszereda, már játékra jelentkeztem. Az első meccsen éreztem a több napos kihagyást, nem találtam a ritmust, azt, hogy mikor és hol kellene lennem. A második csatára már visszajöttek a pozitív érzéseim, jobban kivettem a részem az összjátékból, a kapu is közelebb volt hozzám. Remélem, hogy a csíki találkozókra további formajavulást érek el. Amit pedig az eredményességem alapján kiérdemelt aranysapkáról mondani tudok: a sisak viselése nagy megtiszteltetés. Sokan hordták már és sokat is jelent, de ebben a műfajban egyedül nem lehet nyerni, itt csapatként kell funkcionálni, egymásért küzdeni, ez a harc teszi örömtelivé ezt a sportágat.

Idegenben is képesek

Az SC Csíkszereda együtteséről így vélekedett Vas János:

– Már azzal letették a névjegyüket, hogy 4-0-ra intézték el a Dunaújvárosi Acélbikákat. Két kiváló soruk van, az ezekben szereplők pedig képesek a meccsek eldöntésére. A harmadik formációjuk már inkább a védekezésben jeleskedik, ezért kevesebb időt tölt a jégen. Nekünk sikerült az első mérkőzés tapasztalatát a másodikon levonnunk: változtattunk a védőmunkánkon, sokkal jobban figyeltünk, összességében azonban érződött rajtunk az, hogy majd’ két hetünk ment el fellépés nélkül. Annak természetesen van realitása, hogy Csíkszeredában megnyerjük a harmadik felvonást, tovább nem látunk és nem is akarunk még a negyedik meccsel foglalkozni. A nagy erősségünk az, hogy idegenben is képesek ­vagyunk a hazai nívót nyújtani, ezért nincs mitől tartanunk.

Tetszik a közönségnek

„Remek az elődöntő, a játék tetszik a közönségnek, hiszen a két hazai meccsünkön majdnem 3 ezer néző szurkolt a jégcsarnokban – jegyezte meg Egri István, a Macik első embere. – Megyünk előre: azt tudtuk, hogy a Csíkszereda nem hasonlítható a Titánokhoz, az új edző különösen kiváló gárdát hozott össze. Kiemelkedőek az orosz és a szlovák válogatottjaik, akárcsak a remek képességekkel megáldott erdélyiek, így magas színvonalú hokira képesek. Ez kell, erre van szükség, a spirál jó a hokinak és jó nekünk is. Csíkszeredában nem egyszerű nyerni, a nagy közönség hajtja a hazaiakat, de remélem, hogy náluk is sikeresek leszünk, mert célunk a fináléba jutás.”

ÉM-KT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA