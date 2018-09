Idegek harca a sajószentpéteri körforgalom építésnél

Napok óta terjed egy mém az interneten: a Sajószentpéteren épülő körforgalom fotójához azt írták, hogy „A körforgalom, magyar katasztrófafilm”. Azt írják hozzá: A történet napjainkban játszódik Sajószentpéteren. Főhőseink a környező településeken élő emberek, akik valamilyen perverz okból keresztül akarnak jutni a városon, vagy Miskolc felé, vagy Kazincbarcika felé. Lebilincselő történet emberi sorsokról, a türelem fogyatkozásáról, kimerült iskolásokról, munkába igyekvőkről. Vajon meddig tart ez az Armageddon, és vajon meddig lehet próbára tenni az utazóközönség türelmét? Nos, ez nem tudom kiderül-e, de elvileg Novembertől a Mozikban! Jó szórakozást a filmhez!” Kívülállók számára vicces az írás, azonban az arra közlekedők életét súlyosan befolyásolja az építkezés.

Ahogy azt előre megjósoltuk: nagyon fájdalmasra sikerül a körforgalom építése Sajószentpéteren a 26-os és a 27-ös út találkozásánál. Azt nem is kérdőjelezi meg senki, hogy, ha elkészül, akkor segíti majd a közlekedőket, azonban az addig hátralévő időben rosszabb, mint egy gyökérkezelés fájdalomcsillapítás nélkül.

Buszon is nehéz

Nem csak az autósok számára rémálom a 26-os úton közlekedni, amelyen gyakran akár kilométeres kocsisor is felgyűlik. A buszok sincsenek könnyebb helyzetben, így a tömegközlekedők sem. Több középiskolában is jelezték a szülők Miskolcon: hiába száll a gyerek már 6-kor buszra, mégsem ér be a háromnegyed nyolcas iskolakezdésre.

Több olvasónk jelezte azt is, a tömegközlekedési menetrend gyakorlatilag nem létezik, akkor érkeznek a buszok a megállókba, amikor oda tudnak „vergődni”.

„A héten teljesen kiszámíthatatlanná vált a helyzet. Ez egy vonalat érintően összefügg a sajószentpéteri anomáliával. Reggelente már fél nyolc körül teljes hosszában összeáll a sor Miskolc irányába. A felváltva engedő lámpától egészen a város határában lévő vasúti felüljáróig, de volt, hogy a berentei útelágazásnál araszolt a sor vége. Onnan elérni a lámpát minimum 15 lámpaváltást, azaz 30 perc araszolást jelent. Ez azt jelenti, hogy az autóval 22-25 perces Kazincbarcika–Miskolc táv 55 percre növekedett. Ennek folyománya, hogy a kilométeres sorban távolsági buszok is bennrekednek. A sajószentpéteri megállókra is tekintettel a buszok még nehezebben keverednek ki a négysávosra. Ez azt eredményezi, hogy a Kazincbarcika – Miskolc útvonalú buszok menetrendje összeomlik már reggel, és Miskolcról Kazincbarcikára folyamatos a járatkimaradás, az utazóknak fogalmuk nincs, hogy mikor és mennyi késéssel szállhatnak fel a következő járatra a megszokott helyett. Én is ezt az utat járom minden munkanap, és minden reggel látható, hogy a „péteri kígyó” gyomrában 3–4 Kazincbarcika – Miskolc feliratú busz vesztegel Miskolc irányában” – írta nekünk dr. Kakas Zoltán.

A csütörtöki megyei közgyűlésen is téma volt a körforgalom építése miatt kialakult közlekedési anomália, kérdésként hangzott el, hogy a kivitelező miért nem több műszakban végzi a kivitelezést, ami így sokkal hamarabb elkészülhetne, és nem okozna annyi problémát.

Ha elkerülő lenne

A közösségi oldalon született több száz hozzászólás és vélemény között többen is értetlenkednek, hogy miért nem időzítették ezt a beruházást is a nyári szünetre, mint a József Attila felújítását, így elkerülve az iskolaidőben megnövekedett forgalmat. Többen szóvá teszik azt is szintén, hogy miért nem éjjel, vagy legalább több műszakban dolgozik a kivitelező, és hogy vajon miért igényel a kivitelezés ilyen hosszú időt. Sokan pedig egészen odáig elmennek a véleményükben, hogy a körfogalomra sem lenne szükség, ha megépült volna az évtizedek óta tervben lévő sajószentpéteri elkerülő út, ahogy a forgalom sem lenne ekkora.

Hétfőtől változás

Közben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. arról tájékoztatta lapunkat, hogy hétfőtől megváltozik a forgalmi rend az épülő körforgalomnál. Az új korlátozás szerint a forgalmat átterelik a csomópont már elkészült déli oldalára, ahol fél pályán, váltakozó irányban lámpás és szükség szerint jelzőőrös irányítás mellett szeptember 17-étől október 30-áig tart a korlátozás. A 20 tonnánál kisebb össztömegű járművek és tömegközlekedési eszközök Edelény és Tornanádaska irányába önkormányzati utakon közlekedhetnek, a 20 tonnánál nehezebbek Ózd irányából Múcsony, Miskolc felől Sajó­ecseg felé kerülhetnek.

„Tekintettel arra, hogy a felújítási munkák idején ­hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a cég Útinform szolgálatánál a +36-1-336-2400-s telefonszámon, illetve a www.utinform.hu weboldalon” – teszik hozzá. A forgalomkorlátozás és a dugó tehát október 30-ig még biztosan marad.

ÉM-HI

Százméteres kocsisor kígyózik a 26-oson Sajószentpéternél Sajószentpéter - Sok a panasz Sajószentpéternél, megnéztük az épülő körforgalmat. Közel másfél hónapja tartanak az építési munkálatok Sajószentpéternél, a 26–os és a 27-es főút kereszteződésénél. Az épülő körforgalom miatt korlátozásokat vezetett be a kivitelező, ez pedig jelentős torlódásokkal b... Tovább a cikkhez

Novemberre lesz majd kész az új körforgalom Sajószentpéteren Sajószentpéter - A közműkiváltások után az új útalapot építik a kereszteződésben. Éppen egy hónappal ezelőtt kezdődött meg az új körforgalom építése Sajószentpéteren a 26-os és 27-es főutak keresztezésében. A kivitelező azóta folyamatosan dolgozik a területen, ahol már körvonalazódik a körforgalo... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA