I. Tankerületi Gála az Avasi Gimnáziumban

A Miskolci Tankerületi Központ nagy érdeklődéssel figyeli a fenntartásában működő intézmények szakmai munkája mellett megteremtődő kulturális értékeket, melyek bemutatkozására egy hagyományteremtő gála keretein belül szeretne lehetőséget adni – mondta el dr. Tózsa-Rigóné dr. Nagy Judit szakmai igazgatóhelyettes.

A rendezvény célja, hogy a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények vezetői jobban megismerjék egymást, képet kapjanak más intézmények munkájáról azért, hogy a jövőben ezt szakmai kapcsolatépítés, segítésnyújtás céljából kamatoztatni tudják. 2019 évindító rendezvényén három intézmény, két általános- és egy alapfokú művészeti iskola mutatkozott be az Avasi Gimnázium színháztermében tegnap.

Megismerni egymást

A boldog herceg című színdarabot a Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolája mutatta be, majd zenés percek következtek a Bőcsi Általános Iskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével. Ezt követően pedig a Bársony János Általános Iskola diákja a Charles Dickens írásából készült Isten pénze című musicaljét adták elő. Szabó Bálint ez utóbbi darab főszereplője elmondta a karácsonyi ünnepségre készültek az előadással, egyébként az iskolában az alsó és felső tagozatosoknak két drámacsoport is működik Hoskó Orsolya tanárnő vezetésével és nagyon örülnek, hogy ismét, más közönség előtt is bemutathatják az iskolájukban nagy sikerrel játszott darabot.

Csík Noémi, a Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusa, munkaközösség vezető szívesen nézte meg az előadásokat, jó ötletnek tartja a gála létrehozását. Kollégáival, tanítványaival rendszeres résztvevői a különböző rendezvényeknek, legközelebb ide is szívesen elhoznák műsorukat.

ÉM-PGY

