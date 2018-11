I. Nyíregyháza Rallye – Ismét felveszik a kesztyűt Friedmannék

Az majd az aszfaltos futam során kiderül, hogy mennyire veszik véresen komolyan a másodpercekkel való küzdelmet. Ha lesz esélyük egy jó helyezés elérésére, akkor kőkeményen nyomják majd a gázpedált, ellenkező esetben a közönségnek szeretnének megfelelni.

– Több hónapja nem versenyeztem, kíváncsi vagyok, hogy mennyire érzem majd a kihagyást – szögezte meg a magyar bajnokság szezonzárója előtt Friedmann Zsolt.

– A munkahelyi elfoglaltság és az időhiány ment a rallye rovására, de így az esztendő vége felé már tisztulnak a felhők. Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy egy 225 kilométer gyorsasági szakaszt magába foglaló, EB-kandidáló bajnoki futamot semmi esetre sem hagynánk ki. A csapatunkban a felállás természetesen változatlan marad: a zempléni gyorsokon is dr. Kovács Annamária diktálja majd az itinert, az R4-es Mitsubishiben. Az autónk karcmentes, felújított állapotban tettük el, ezért az elmúlt időszakban nem kellett sokat költeni rá. Bízom benne, hogy sikerül felvennünk a kesztyűt a legjobb ORC-s párosokkal.

Friedmann Zsolt és dr. Kovács Annamária több versenyt kihagyott, a szezon elején begyűjtött pontoknak köszönhetően azonban így is a nyolcadik helyen állnak a kategóriában. Mivel az I. Nyíregyháza Rallye másfélszeres szorzójú, ezért egy sikeres szerepléssel jelentőset lehet előrelépni az éves összetettben.

– Kétszer is teszteltünk a hétvégi száguldás előtt, ez alapján meglepően jó formában vagyunk – folytatta Friedmann Zsolt. – Ilyenkor szokott azonban szembe jönni a pofon, ezért nagyon észnél kell lennünk. Két és fél napos, hosszú csata vár ránk, ahol az időjárás jelentősen közbeszólhat. Egyedül attól tartok, hogy leszáll a köd, különösen sötétben lehet kellemetlen a tejfölben autózni. Számunkra szinte teljesen újak lesznek a zempléni gyorsok. Erdőbényéről és az Abújvári elágazás – Füzér közötti pályáról vannak versenytapasztalataink, a többi egyelőre ismeretlen a számunkra. Nagy várakozással tekintünk a pénteki belvárosi szuperspeciál elé, nagyon kedveljük az ilyen jellegű felvezetéseket. Ráadául most nem csupán szórakozunk, hiszen az eredmény már beleszámít az értékelésbe. Ha megfelelően tudunk gumit választani, akkor itt szeretnénk gyorsan és látványosan is közlekedni. Ez azonban igaz az egész hétvégére is. Annamarit az elmúlt időszakban kölcsönadtam, a Mecsek Rallye-n például Lencse Zolinak navigált, tehát nála nem krónikus a rallyehiány. Az én esetemben kicsit már, de már nagyon hiányzik, hogy ismét ott üljek a versenyautóban. Szerencsére egyre inkább közeledik a szezonzáró rajtja.

ÉM-ME

