I. Nyíregyháza Rally – Zemplénben a bajnoki címért

Nyíregyházán egy belvárosi szuperspeciállal kezdődik meg az idei Országos Magyar Rallye Bajnokság szezonzárója, amelynek az érdemi részét a Zemplén aszfaltos útjain bonyolítják le. Szombaton és vasárnap tehát a szüret hangulatát a versenyautók tovább emelik. Az MNASZ tervei szerint ezt a futamot jövőre szeretnénk az Európa Bajnokság naptárában látni, ezért ehhez mérten alakították ki a sportszakmai programot.

Ezt legjobban a gyorsaságik össztávja jelzi: három nap alatt 17 szakaszt, 226 versenykilométert tesznek meg a párosok. Egy átlagos magyar bajnoki futamhoz képest 70 kilométerrel többet.

Alapos odafigyeléssel

– Készen állunk mindennel ­– jelentette ki Adamovits Márk, az I. Nyíregyháza Rallye­ főszervezője. – A mezőny is rendkívül népes, hiszen ne feledjük: az eddigi versenyek úgy alakultak, hogy itt dől el az abszolút bajnoki cím, emellett pedig több kategóriában vannak még nyitott kérdések. Igyekeztünk mindenre a legalaposabb odafigyeléssel készülni, ezért bízom benne, hogy mindenki meg lesz elégedve a hétvégi szakaszokkal, a rendezés és a futam színvonalával. A Zemplén legendás pályái egyértelműen alkalmasak arra, hogy ERC-kandidáló hétvégének adjunk otthont. Bízunk benne, hogy az esztendő végén a döntéshozók is díjazzák majd az igyekezetünket, és megkapjuk a mindenki által nagyon várt nemzetközi futamot. Most azonban ezzel a hétvégével kell foglalkoznunk, mert bajnokot avatunk és a többi kategóriában is komoly csata várható.

Többesélyes

A magyar bajnoki címre még négyen – köztük két borsodi – is esélyes. Jelenleg Vincze Ferenc áll az élen, akit Turán Frigyes követ a sorban. A harmadik pozíciót Hadik András foglalja el, a korábbi négyszeres magyar bajnok Kazár Miklós pedig a negyedik. Az I. Nyíregyháza Rallye-n azonban a korábbiak­hoz képest másfélszer annyi pontért megy a csata, tehát a meglevő különbségek még ledolgozhatóak.

A közönség számára fontos információ, a gyorsasági szakaszokat az első autó rajtjához képest két órával hamarabb lezárják, innentől kezdve a pályákat csak gyalogosan lehet megközelíteni. Az I. Nyíregyháza Rallye díjkiosztó ünnepségét vasárnap a kora esti órákban a szabolcsi megyeszékhelyen tartják meg.

ÉM-ME

Az I. Nyíregyháza Rally (ORB) programja

November 9. (péntek):

GY1, Superspeciál, 18.30

November 10. (szombat):

GY2, Újhuta – Bózsva – Telkibánya/1, 8.48

GY3, Abaújvári elág. – Füzér/1, 9.31

GY4, Erdőbénye – Aranyospuszta/1, 11.09

GY5, Disznókő/1, 11.52

GY6, Újhuta – Bózsva – Telkibánya/1, 15.20

GY7, Abaújvári elág. – Füzér/1, 16.03

GY8, Erdőbénye – Aranyospuszta/1, 17.41

GY9, Disznókő/1, 18.24

November 11. (vasárnap):

GY10, Sárga Borház – Mád/1 9.13

GY11, Telkibánya – Senyő-völgy/1 10.36

GY12, Óhuta – Fony/1 11.24

GY13, Aranyospuszta – Erdőbénye/1, 12.07

GY14, Sárga Borház – Mád/1 12.55

GY15, Telkibánya – Senyő-völgy/1 15.08

GY16, Óhuta – Fony/1 15.56

GY17, Aranyospuszta – Erdőbénye/1, 16.39

Ünnepélyes díjkiosztó, Nyíregyháza, 18.04

Videó: Autóverseny Nyíregyházán régen és ma Nyíregyháza - Végigjárná a verseny útvonalát? Tudni szeretné mennyit látnak majd a sofőrök a városból? Itt egy videó, de képzelje el, hogy ezt kétszeres sebességen nézi meg! Nem először rendeznek autóversenyt a városban, itt egy videó az évtizedekkel ezelőtti Taurus Rallyról is. [r... Tovább a cikkhez

Nyíregyházi Rally - Ilyen még nem volt a hazai rali történetében Nyíregyháza - Európa-bajnoksági futamot céloztak meg, pénteken a nyíregyházi belvárosban fognak versengeni az autósok. Ilyen még aligha a volt, így is megadták a módit. Szerdán a nyíregyházi Városháza Krúdy termét szinte megtöltötték az I. Nyíregyháza Rallye sajtótájékoztatójának résztvevői, megh... Tovább a cikkhez

Nyíregyházi Rally - Több mint 10 ezer nézőt várnak a hétvégi rendezvényre Nyíregyháza - A szervezők számítása szerint mintegy 10-15 ezer néző előtt dőlhet el a bajnoki cím sorsa a rali ob utolsó futamán, a péntektől vasárnapig tartó Nyíregyháza-ralin - hangzott el az esemény szerdai, nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A nyírségi nagyváros először rendez raliversenyt, a h... Tovább a cikkhez

I. Nyíregyháza Rallye - Ismét felveszik a kesztyűt Friedmannék Miskolc, Nyíregyháza - Az I. Nyíregyháza Rallye rajtlistáján hosszú szünet után ismét megtalálható Friedmann Zsolt és dr. Kovács Annamária neve. A kettős a jól megszokott és bevált R4-es Mitsubishivel vág neki a hétvégi események. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy jót csatázzanak a népes kategóri... Tovább a cikkhez

I. Nyíregyháza Rally - Négyen még a bajnoki címért Miskolc, Nyíregyháza - Péntektől vasárnapig az I. Nyíregyháza Rally­val zárul az idei első osztályú ralibajnokság. Az előttünk álló hétvégén a Zemplén útjain dől el az országos ralibajnokság sorsa. Az utolsó futam előtt még négy páros is bajnok lehet, köszönhetően a pontszámításban idén bevezetet... Tovább a cikkhez

Forgalomkorlátozások és útlezárások az I. Nyíregyházi Rally idején Nyíregyháza - A verseny napján 13 óra és 21 óra között a belvárost csak gyalogosan közelítsék meg, a járművek közlekedésére a körutat és az azon kívül eső útszakaszokat használják! A 2018. november 9-én Nyíregyházán megrendezésre kerülő „I. Nyíregyházi Rally” elnevezésű verseny miatt a város több... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA