Huszonötmilliárd az ózdi járásba

„Az elmúlt időszakban az Ózdi járás településeire pályázati forrásból több mint 25 milliárd forint érkezett, amelyből számos fejlesztést sikerült megvalósítani” – fogalmazott Riz Gábor országgyűlési képviselő azon a munkaértekezleten, amelyen a járási polgármesterek vettek részt.

A Borsodnádasdon megtartott eseményen az is kiderült, hogy ennek az összegnek közel fele Ózdra érkezett, de a legkisebb falvak is eredményesen szerepeltek a különféle felhívásokon.

Lényeges beruházások

– Borsodnádasd és Arló is több milliárd forinttal gazdagodott, ami meg is látszik a településeken – folytatta Riz Gábor. – A kisebb falvaknak sincs okuk a szégyenkezésre, hiszen az ország és az unió mindenhol támogatott valamilyen elképzelést. Fontos fejlesztések valósultak meg ebben a járásban, csupán az együtt gondolkodásban van némi hiányérzetem. Kevés az olyan projekt, amely összekapcsolja az egymáshoz közel fekvő településeket. A jövőben ezen a területen kell javulnunk, lényeges, hogy a saját érdekek mellett a járást is nézzük a pályázatokkal kapcsolatban.

Fejlődik a város

A rendezvénynek otthont adó Borsodnádasd az elmúlt időszakban sokat lépett előre. A város infrastruktúrája javult, és a hagyományőrzés területén is jelentős fejlesztéseket hajthattak végre.

– Közel négymilliárd forinttal gazdagodott az önkormányzat, a cégeink és a civil szervezetek, amit nagy sikerként könyvelhetünk el – mondta Kormos Krisztián, Borsodnádasd polgármestere. – A legnagyobb projektünk a csatornaépítési pályázat, ami még inkább lakhatóvá teszi a városunkat. Emellett nagy hangsúlyt fektettünk a belvárosi részre, mindezt úgy, hogy a település egyéb részeit sem hanyagoltuk el. Számunkra nagyon fontos, hogy a Molnárkalács igazi ismérve legyen Borsodnádasdnak, ezért is sokat dolgoztunk. Természetesen a következő időszakban is rengeteg a teendőnk, azon leszünk, hogy ez a pozitív folyamat a jövőben is folytatódjon – tudatta.

ÉM-ME

