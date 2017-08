Huszonöt Keresztúr – határon innen és túlról – találkozott Sajókeresztúron

A megnyitó­ünnepségen elhangzott, hogy huszonnégy település küldöttei érkeztek – határainkon innen és túlról – a hagyományőrző programokkal is tarkított hosszú hétvégére. A díszasztalnál Kovács József, Balatonkeresztúr polgármestere – és egyben a KNTSZ elnöke – és a rendezvény házigazdája, Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere foglaltak helyet. A számtalan díszvendég, a Keresztúr nevet viselő települések polgármestereinek és képviselőinek köszöntése, valamint a megnyitóbeszédek után az ünnepélyes szalagkötés következett, majd két helyi lakos vehette át a ­Sajókeresztúr Községért címet viselő kitüntetést és oklevelet. Csöbör Katalin, a terület országgyűlési képviselője rendhagyó módon, videóüzenetben köszöntötte az egybegyűlteket.

Legjobban a fellépésünket, a kenuzást és a tűzijátékot várom.” Rámay Erik

A díjazottak

Rátkai Józsefné és Molnár József aktív közéleti szereplésükkel, közösségformáló munkájukkal jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a nyugdíjas korosztály a település életébe aktívan bekapcsolódjon és az Őszi Napsugár Klub a település büszke színfoltja legyen. A Kiemelkedő Tevékenységet Nyújtó Személyek díját pedig Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere vehette át a Kereszt­úr Nevű Települések Szövetségének elnökétől.

© Fotó: Ádám János

– Elég érdekes helyzet, hogy az ember a saját településén kapjon egy érmet, és miután adományozó volt, adományozottá váljon. Azt gondolom, hogy az érem fényét nem az én nevem teszi tökéletessé, hanem az a település, azok a polgárok, segítők, önkormányzati képviselők és dolgozók, akik lehetővé teszik, hogy az elképzeléseim megvalósulhassanak és a település javára válhassanak. Úgy gondolom, hogy Kollár Miklósként kapom ezt a díjat, de Sajókeresztúr település lakosságának nevében veszem át és helyezzük majd a vitrinbe. Örülök annak, hogy viszonylag fiatalon és ebben a körzetben ér ez a rangos elismerés – köszönte meg a díjat a polgármester.

Murakeresztúr

– Településünk a magyar–horvát határ mellett található, ezért mindkét nemzetiséget képviseljük. Kirepültek a gyerekeink, és kellett valami, ami leköti az energiáinkat, így alakult meg a hattagú fellépőcsoportunk. A ruhatárunkat és a táncainkat is minden évben megújítjuk. Szerepel a repertoárunkon a magyar néptánc, a country, a kán-kán, a revütánc, a charleston, egy Abba-mix és az operettek világából is van hat-hét táncunk – tudtuk meg Jakopánecz Katalintól. – Amikor nálunk volt a rendezvény, a pénteki napon a horvát vendégeink Zrínyi-díszruhában vonultak fel, és az egész nap a horvátokról szólt. Zrínyi-kadétokat avattak, amire egyébként minden évben a falunapon kerül sor. Megható volt, hogy a magyar himnusz mellett elhangzott a horvát és a székely himnusz is, és az előadók a saját népviseletükben léptek színpadra.

Ruhatárunk és a táncunk minden évben megújul.” Jakopánecz Katalin

Csernakeresztúr

Szabó Julianna a Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület vezetőjeként már tizedik alkalommal vesz részt a Keresztúr találkozón. – Településünkön az 1910-ben betelepült bukovinai székelyek leszármazottai élnek. Tánccsoportunkkal fellépünk a megyénkben megrendezésre kerülő magyar rendezvényeken, a bukovinai székely találkozókon, a mesemondó kislányunk pedig számtalan díjat nyert bukovinai székely mesék előadásával – tájékoztatta portálunkat.

© Fotó: Ádám János

A nyolcéves Pap Karina Beatrix és táncpartnere, a nyolc és féléves Rámay Erik bukovinai székely táncokat adnak elő a huszonnégy fős csapatukkal. Legjobban a fellépésüket, a kenuzást és a tűzijátékot várják a hétvége folyamán.

– Novák Krisztina –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA