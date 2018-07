Huszonnégy új pro-licences fociedző

A Magyar Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint hétfőn 24 magyar szakember vette át az UEFA pro-licences tanfolyamon szerzett diplomáját.

Az MLSZ 2015 után ismét pro-licences okleveleket adhatott át, hiszen véget ért a tavaly augusztusban indult tanfolyam, melyen többek között Kuttor Attila, Vitelki Zoltán, és Kriston István is részt vett. Érdekesség, hogy idén először két női tanuló is lediplomázott: a női felnőtt válogatottat irányító Markó Edina, valamint az U17-es együttes edzője, Schumi Dorottya is megszerezte a legmagasabb edzői képesítést. Ez volt a nyolcadik pro-licences tanfolyam Magyarországon, összesen 153 szakember végezte el a kurzust.

Az alábbi szakemberek vették át UEFA pro-licences diplomájukat: Balogh Pál, Boér Gábor, Jakab Péter, Klausz László, Kriston István, Kulcsár Árpád, Kuttor Attila, Lisztes Krisztián, Lőw Zsolt, Markó Edina, Márton Gábor, Németh Antal, Németh ­Szabolcs, Sárközi István, Schindler Szabolcs, Schumi Dorottya, Simon Miklós, Szabics Imre, Szanyó Károly, Szélesi Zoltán, Toldi Gábor, Varga ­Attila, Visinka Ede, Vitelki Zoltán.

Forrás: mlsz.hu.

