Huszonnégy keréken érkezik a pénz

Dr. Barkóczi István, a City Hotel és a Drót Bisztró tulajdonosa, Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének megyei igazgatója, valamint a sajtó képviselői fogadták szerda délután az AccorHotels dolgozóinak és a Magyar Vöröskereszt önkénteseinek Budapestről érkezett, közös kerékpáros delegációját a miskolci City Hotel előtt. A csapat élén Kollin Gergely, az AccorHotels Zrt. területi igazgatója – aki egyben a túra főszervezője is – és Kardos István, a Vöröskereszt főigazgatója tekert.

Szeretnénk valamit vissza­adni a sikereinkből­­.” Kollin Gergely

Hagyományosan kétévente pattan biciklire a csapat, hogy több száz kilométert kerékpározzanak a jótékonysági túra keretein belül. Száz kilométerenként megpihennek, ennek egyik idei állomása a City Hotel, ahol frissítővel, vacsorával és puha ággyal várták a megfáradt vándorokat.

Célok

Küldetésük arra irányul, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra és adománygyűjtést szervezzenek az ország egyik szociális, oktatási vagy egészségügyi intézményének. A támogatásból pályázat útján részesülhetnek a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetei és azok partner­intézményei, a pénzből pedig testmozgást népszerűsítő programokat, valamint ahhoz kötődő fejlesztéseket végezhetnek el.

Az úti cél idén Hajdúböszörmény, ahol az évnyitón személyesen adják át – hátuk mögött 312 kilométernyi kerékpározással – a Bocskai István Általános Iskolának összegyűjtött 1,2 millió forintról szóló csekket.

Mi is pályáztunk

– Ugyan nem a mi megyénkbeli a pályázat nyertese, viszont a túra legnagyobb része Borsod-Abaúj-Zemplén területén található. Éppen ezért készítettünk a csapatnak egy frissítőpontot Répáshután és egy fogadópontot a City Hotelben, utóbbinak ezúton is köszönjük a támogatást. Csütörtökön pedig Tiszalúcon várta őket egy frissítőpont.

A támogatásra természetesen mi is pályáztunk, most nem sikerült, de két év múlva újra benyújtjuk az elképzelésünket. Idei pályázatunkban hajléktalanokat ellátó központunk udvarát szerettük volna olyan közösségi terekkel bővíteni, amelyek lehetővé teszik, hogy fokozatosan visszavezessük a csapat- és egyéni sportokat az otthontalan emberek mindennapjaiba – tájékoztatta lapunkat Grubert Roland.

Információk első kézből

– A kezdeményezés egy érdekes barátság következménye. Nyolc évvel ezelőtt együtt ebédeltünk Kormány Balázzsal, az AccorHotels képviselőjével – aki azóta már nyugdíjba vonult, de ez nem akadályozza meg abban, hogy most is velünk tartson – és sokat beszélt a sportról, illetve arról, hogyan tudnának segíteni a Vöröskeresztnek. Együttműködésünk bútoradományozással indult – az egyik hotel átalakítása kapcsán –, majd hat évvel ezelőtt megemlítette, hogy éppen egy céges franciaországi kerékpárversenyre készülnek, amit szeretnének összekötni egy jótékonysági túrával is hazánkban – mesélte Kardos István.

Hozzátette: Kormány Balázs a példaképe abból a szempontból, hogy a mai napig aktívan végigtekeri ezeket a túrákat.

– Első alkalommal én csak 70 kilométer erejéig tudtam velük tartani, de a második túrát már végigteljesítettem és a mostanira is aktívan készültem. Nagyon büszke vagyok arra, hogy velük kerékpározhatok, hiszen számomra sem kis teljesítmény ezt megoldani. Arra már rájöttem, hogy a Mátrát és a Bükköt tisztelni kell, felkészülés nélkül lehetetlen végigbiciklizni ezt a távot. Egyébként tavaly Miskolcon futottam egy félmaratont, ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy sportolni járok az önök városába – mondta mosolyogva a főigazgató.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy sportolni járok Miskolcra.” Kardos István

Az eddigi nyertesek

Első alkalommal Mezőkovácsházán egy vöröskeresztes bázisiskola kapott mobil KRESZ-parkot kerékpárokkal, hogy a gyerekek minél jobban megtanuljanak biciklizni és közben megismerkedjenek a közlekedésbiztonsággal is.

Másodjára egy fogyatékkal élők nappali intézményének sikerült egy edzőtermet úgy berendezni, hogy az adományból olyan eszközöket tudtak vásárolni, amelyek egyrészt erősítők, másrészt a mozgássérültek vagy mozgáskorlátozottak számára is kiválóan használhatóak.

Idén ismét egy vöröskeresztes bázisiskola nyert. Olyan eszközöket szeretnének beszerezni, amelyek segítik a mozgáskoordinációt. Ennek köszönhetően a közel ötszáz ott tanuló fiatal, illetve családtagjaik a következő években az egészségfejlesztésre sokkal nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni.

Kollin Gergely és Kormány Balázs úgy vélik, azért is jó ebben a rendhagyó formában a kezdeményezés, mert amikor az évnyitóra megérkezik az összeg – egy nagy csekk formájában – és a diákok előtt átadják, annak az értéke is más lesz, amikor a fiatalok megtudják, háromszáz kilométert kerékpároztak csak azért, hogy a pénz eljuthasson hozzájuk. Keményen meg kellett tehát dolgozni érte, így remélhetőleg a fiatalok is jobban megbecsülik az adományt.

A támogatók

– Nemcsak a szállodaüzemeltetésben akarunk világszinten vezető szerepet betölteni – hiszen az Accor Magyarország az AccorHotels cégcsoport része, amelynek öt kontinensen négyezer szállodája van –, hanem szeretnénk valamit visszaadni a társadalomnak a sikereinkből, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy jó példával járjunk elöl. A társadalmi felelősségvállalásban is kulcsfontosságú számunkra a jótékonykodás és minden kollégánkat erre ösztönzünk, hiszen tudjuk, hogy kapni jó, de adni még jobb. Ráadásul a magyarországi tizenhét szállodánk beszállítóit is bevonjuk a projektünkbe. Azért is büszkén mondhatom, hogy 1,2 millió forint támogatást adunk át pénteken, mert nekik köszönhető, hogy az egyébként egymillió forintos célkitűzést idén túlléptük. A túra kivitelezése rengeteg szervezést igényel, most tizenketten tekerünk, de évről évre egyre többen vagyunk. Az a tervünk a jövőben, hogy az Orbis által működtetett kelet-európai Accor szállodákból is velünk tartson egy-egy résztvevő, hogy ezzel is nemzetközivé tegyük a túrát és megmutathassuk, milyen sokszínű és mennyire európai az Orbis és az Accor. Szerencsések vagyunk, hogy a Vöröskereszttel való együttműködésünk ennyire gyümölcsöző – informálta lapunkat Kollin Gergely, az AccorHotels Zrt. területi igazgatója.

Segíteni jó

– Fontosnak tartom, hogy a vendéglátásban dolgozók ne csak a vendégeikkel törődjenek. Az embert szívmelengető érzés tölti el, ha tudja, hogy a rászorulóknak jobbá tehette az életét. A Vöröskereszt és a City Hotel kapcsolata több évvel korábbra datálható, amikor az Észak-Magyarországgal közösen kezdeményeztünk egy – azóta sikeressé vált – együttműködést, az adományládikák megvalósításával kapcsolatban. Ennek köszönhetően egyértelmű volt, hogy – a magunk módján – mi is kivesszük a részünket a jótékonysági túrából – hangsúlyozta dr. Barkóczi István, a City Hotel és a Drót Bisztró tulajdonosa.

– Novák Krisztina –

Vöröskeresztes bázisiskola

Az iskolai nevelésben kiemelt szerephez jutnak a Vöröskereszt tevékenységével rokon ismeretek:

szakköri formában elsősegély-ismeretekkel való ismerkedés,

korszerű életmódbeli magatartásformák elsajátítása,

egészségmegőrzés,

felelősségteljes közösségi szerep­vállalás kialakítása,

a Vöröskereszt eszmeiségének felvállalása.

A bázisiskola elnevezés arra is utal, hogy ezen iskolák a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tagjainak és önkénteseinek fontos bázisai.

