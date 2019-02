Huszonkét bőrönd volt az egyéni rekordja

A Nemzeti Színházban napokban tartott az Év sportolója gálaünnepségen az életműdíjban részesült asztalitenisz kiválóságok kapták a legnagyobb tapsot. A Jónyer, Klampár, Gergely összetételű gárda negyven évvel ezelőtt nyerte meg a phenjani világbajnokság férfi csapatszámát.

Nagypályás volt

– Beszédemben csak Klampár eltiltásait említettem, de szólhattam volna magamról is – mondta lapunknak az éjszakai fogadáson a hajdani világsztár, aki a DVTK-ban kezdte pályafutását. – Tibi nem bírta az edzőtábort, néha kiszökött és elfelejtett visszajönni, ezért sokszor el­meszelték. Akárcsak engem, úgy ötször, hatszor…

Arra a kérdésre, hogy mi volt a bűne, ezt felelte:

– Nagypályás csempész voltam. A hetvenes években itthon nem árultak semmit, keveset is kerestünk, én pedig, hogy kis pénzhez jussak, sefteltem. Óriási mennyiségben hoztam be külföldről például farmert, szövet anyagot, sportfelszereléseket. Egyszer a ferihegyi vámosok kiterítették a gyapjút, amely keresztben kétszer átérte a kifutópályát. Huszonkét bőrönd volt az egyéni csúcsom, ez még ma is jól hangzik, ugye? Sokszor bevonták az útlevelemet, meg eljárás alá vontak, de üzentem: ha azt akarják, hogy nyerjem meg a világbajnokságot, hagyjanak békén. Egyébként Ázsiában azért is tudtam a kínaiakkal együtt dögre verni mindenkit, mert például Észak-Koreában nem tudtam üzletelni, így maradt a pingpong, amit állítólag egészen jól adtam elő…

ÉM-KT

Fotók: Klampár Tibor a Gárdonyiban Miskolc – Hétfőn Miskolcra látogatott Klampár Tibor, egykori világbajnok asztaliteniszező, aki a Gárdonyi Géza Művelődési Házban tréningező játékosok meghívásának tett eleget. A hajdani kiválóság évente háromszor érkezik a megyeszékhelyre, ahol baráti kapcsolatait ápolja és segíti a fiatal tehets... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA