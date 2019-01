Húsz kamera figyeli Hercegkutat

Aki járt már Hercegkúton, tanúsíthatja, a település hangulata több mint békés. Éjszaka ugyanúgy nyugalom van, mint nappal. Erről a hangulatról a hercegkúti polgárokon kívül egy kamerarendszer is gondoskodik.

Biztonságérzet

– Hat éve szereltettük fel a kamerákat – mondja a fejlesztésről lapunknak Rák József, Hercegkút polgármestere. – Nem azért, mert csökkenteni szerettük volna a településen a bűnözést, hiszen az korábban sem volt jellemző a településünkre, hanem azért, hogy a helyiek szubjektív biztonságérzetét még tovább növeljük. Nem egyszerű kamerarendszert szerettünk volna, hanem olyat, ami látszik, de azért nincs tele a falu kábelekkel.

Végül húsz kamerát szereltek fel.

– A kivitelezésnél ügyeltünk arra, hogy aki bármilyen irányból beérkezik Hercegkútra, nyoma is maradjon – mondja a hercegkúti polgármester. – Ezért kamerák figyelik a bekötőutakat, az útkereszteződéseket és a frekventált közintézményeket, így a templomot, a községházát, az iskolát a Sváb Tájházat, és a postát. Kamerák őrzik a Gombos-hegyi Kálváriát, a világörökségi pincesorokat is. A bejövő felvételeket 20 terabyte-os tároló rögzíti. A felvételeket a törvényileg szabályozott ideig tároljuk, majd a felvételek törlődnek. A rendszert a helyi polgárőr egyesület üzemelteti, amelynek magam is a tagja vagyok. A kivitelezés során ügyeltünk, hogy akinek a portáját mutatja a kamera, annak a beleegyezését is megszerezzük. Ha valaki nem szerette volna, hogy a házának, ingatlanának valamelyik része látszódjon, ott állítottunk a kamera dőlésszögén. A helyiek is megértették, hogy nem leselkedni akarunk, hanem rájuk, értékeikre vigyázni. Ezalatt a hat év alatt csak pozitív tapasztalataink voltak, az esetlegesen rossz szándékkal Hercegkútra érkezők a kamerákat meglátva inkább úgy döntöttek, ahogy jöttek, tovább is állnak – mondta el Rák József polgármester.

Tovább bővítik

A 20 kamera is elégnek bizonyulhat egy ilyen méretű település lefedéséhez, de a hercegkúti vezetés tovább szeretné fejleszteni a rendszert.

– További négy kamerát szeretnénk felszerelni, hogy növeljük a hercegkútiak biztonságérzetét. Ezen felül továbbra is megtartjuk a rendszer egyik sajátosságát, hogy a meglévő antennarendszer segítségével, a település egyes részein ingyenes Wi-Fi elérést biztosítunk a hozzánk érkezőknek, ezzel is ráállítva a települést a digitális sztrádára – mondja Rák József.

ÉM-BG

