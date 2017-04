Húsvétkor az éves tojásmennyiség 8-10 százalékát adják el

A BTT tájékoztatása szerint húsvétkor egy ember Magyarországon 20-24 tojást fogyaszt el.

A húsvéti fogyasztás a 25-30 milliárd forintos ágazati árbevétel 9,0-9,5 százalékát teszi ki.

Hozzátették: az idén nem volt nagy áremelkedés, miután a karácsonyi szezon után nem esett le a tojás ára a megszokott mértékben és módon. A 13. héten 25,43 forint volt az “M” méretű tojás nagykereskedelmi ára. Az ugyanilyen méretű tojás ára most a kiskereskedelemben 36-40 forint darabonként.

A BTT közölte azt is, hogy a húsvéti tojás vásárlásakor is érdemes a megszokott termelőt keresnie a vásárlónak a boltban és a piacon is. Ha nincs kedvelt termelője a vevőnek, akkor keresse a HU jelzést a tojáson – nem a dobozon -, mert ez jelzi a magyar eredetet – hívja fel a vevők figyelmét a BTT.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA