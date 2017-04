Húsvéti útbaigazítás

A feltámadás folyamata, ahogyan az történt: titok, de a Feltámadottal lehet találkozni.”

Az első Húsvét olyan nagypéntekiesen kezdődött. Sírással indult, és kétségek között folytatódott. Olyan messze van ez tőlünk? Nem! Ebben vagyunk mi is: gondokkal megterhelt, félelemmel teli, ezernyi betegséget hordozó emberek vagyunk, akikben nagyobb a gyász, a halál ereje, mint az élet ereje.

De ekkor történt valami: Isten csodálatos őrségváltást rendezett Arimátiai József sírboltjánál. Ezzel a félelmetes őrségváltással kezdődik a meglepetések napja. A lepecsételt sír szája elől elhengeríti a követ az angyal. A sír őrzésére kirendelt katonák cselekvésképtelenekké válnak. A hittel menő asszonyok pedig útbaigazítást kapnak: „Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek, nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok Őt. Íme, megmondtam nektek.” (Mt 28,5-7)

Az üdvtörténeti angyaljárás magyarázat és útmutatás a hitnek. Bizonyság arra, hogy a mennyei erők működésben vannak. Miközben a földi erők kényszerűen hamis tanúkat fogadnak fel, lefizetik őket, korrumpálják egymást, és siralmas emberekké süllyednek, addig a sírhantok Mennyei Ura a legkorábban érkező, az életre támasztó Isten „az első befutó”, aki mennyei erejével nem szöktet, hanem szabadít, nem sírrabló, hanem sírból Feltámasztó Atya. A feltámadás folyamata, ahogyan az történt: titok, de a Feltámadottal lehet találkozni. A nyitott sír néma, de a Feltámadottal lehet beszélni. A feltámadás sokakban kételyeket szül, de a Feltámadott megbizonyítja magát. A feltámadás csodája feltartóztat és megállít, de a Feltámadott elindít, mert Ő azt üzeni: én előttetek megyek!

Indulni mindig nehéz. Az asszonyoknak sem volt könnyű, hiszen amikor az angyali szó elhangzik, akkor még semmi sem látszik a beteljesedésből. És ők ennek ellenére indulnak.

Mi szeretünk úgy indulni, úgy belevágni egy dologba, hogy feltételeket szabunk. Garanciát kérünk a sikerhez. Túl sok a feltétel, a „ha” az életünkben. Nem merünk hittel indulni.

Az asszonyok a hittel indulás jutalmaként találkoznak Jézussal, mert Ő azon az úton jön szembe, amelyiken megüzente, és Ő ott volt.

A Feltámadott a mindennapokban akar találkozni velünk: ott, ahol verejtékezünk vagy megpihenünk, ott ahová vágyunk vagy biztonságban vagyunk, ott, ahol gyermek születik vagy elmegy valaki a minden élők útján, ott, ahol imádkozol, vagy ahol megbénít a félelem. Krisztussal ezek válhatnak a mai feltámadásaink helyeivé.

Jézus ma is szembejön veled és eltűrhetővé teszi a fájdalmat, békíti a háborúságot, megerősíti a kezedet és a szívedet, talpra állít és megvigasztal. Ezekben a változásokban is a feltámadás ereje működik. A mai feltámadások megtörténéséért van értelme ünnepelnünk. Abban hiszünk, hogy ma is feltámadnak emberek a hitetlenségből, a szeretetlenségből, a kegyetlenkedésből, az önmaguknak élésből és az öndicsőítésből, ami eddig csak látszatkeresztyénség, tetszhalál, agonizálás, alvás és tengődés volt, abból élhető és élni érdemes állapotot formál a Feltámadott Krisztus. Ő adjon áldott ünnepet minden kedves Olvasónak!

– Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke –

