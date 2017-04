Húsvéti hangulat költözött a miskolctapolcai Avalon Parkba

A hosszú tél után mindenki örül a tavasznak, a megújuló természetnek. A téli kabátokat a szekrény mélyére elrakva, a vékonyabb dzsekiket felkapva lehet útnak indulni az egész családdal. A miskolctapolcai Avalon Parkban kicsik-nagyok egyaránt megtalálják a szórakozási lehetőséget a hagyományőrző húsvéti programok alatt is. A parkban található Maya Játszóparkban számos izgalmas és szórakoztató gyermekprogrammal készülnek a családok számára április 13. és 18. között, a húsvét hagyományait követve tojásfestő versenyt hirdetnek értékes nyereményekért, emellett pedig minden nap kézműves foglalkozáson és arcfestésen vehetnek részt a gyerekek és fellépők szórakoztatják a közönséget. A Kalamajka Bábszínház előadása és bűvész műsor mellett a néptánccal is megismerkedhetnek a kicsik és ezáltal belecsöppenhetnek a régi népi hagyományok világába. A tavalyi év legnagyobb sikere a nyuszisimogató volt, ahol a gyerekek a külvilágot elfeledve simogatták a pihe-puha állatokat a játszópark bejáratánál felállított simogatóban. Idén szombattól hétfőig ismét sok kis tappancsos nyuszi érkezik a játszóparkba, készen állva a kényeztetésre. A játszóparkban idén nem csak élő kis nyuszikkal lehet majd találkozni, életnagyságú tappancsossal is pacsizhatnak vagy fényképeszkedhetnek kicsik-nagyok egyaránt. Az egész napos játék után a Sörkert húsvéti kínálatát is érdemes megkóstolni és az ünnephez illő finom falatokkal megkoronázni a napot.

A monoton hétköznapokat hátrahagyva mindenkinek szükséges kikapcsolódni, az Avalon Park húsvéti programsorozatán ez garantált. Bővebb leírás és a részletes programok a park honlapján, a www.avalonpark.hu weboldalon olvashatók.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA