Húsvét után, május előtt is van munka a kertekben

A húsvét miatt kicsit „megszaladt” az idő sokaknak, így mire kettőt pislantottunk máris az utolsó napjait éljük az áprilisnak. Ami hűvösebbre sikerült, mint az azt megelőző két hét, így nemcsak az ünnep, hanem a hűvös szél és a szemerkélő eső is elvette az egyszeri kertészkedő kedvét attól, hogy kint tevékenykedjen az ágyások, a virágoskert és a gyümölcsfák körül.

Tipikus tavasz

Pedig az élet nem állt meg, még annak ellenére sem, hogy például a telelésből már kitelepített muskátlikon megjelenő színes „bogyók” az elmúlt napokban úgy maradtak, és a hűvös, napsütésmentes időjárásban inkább mégsem nyitották ki a virágokat.

Valójában a hőérzetünk sokkal alacsonyabb volt – főleg a szél miatt –, mint amennyire valójában lehűlt a levegő, így fölösleges volt aggódva pislantani a zöldellő kiskertre, hiszen éjjel sem esett 4-5 fok alá a hőmérséklet, ez pedig már nem árt a kis újhagyma szálaknak vagy a már határozottan megjelenő zöldborsónak sem. Bár volt olyan olvasónk, aki arról számolt be nekünk, hogy a kibújt hüvelyeseket befőttesüveg alá tette inkább a biztonság kedvéért, valójában enélkül sem szenvedtek kárt a korai vetések sem.

Az időjárás tulajdonképpen a normál tavasznak megfelelő, csupán az elmúlt évek alatt szoktunk el tőle. A szakemberek egybehangzó véleménye is az, hogy régen volt ilyen kedvező, „hagyományos” tavaszban részünk, amely alatt mindent pontosan az idejében lehet csinálni, és mindenre annyi idő jut, amennyi kell. Így például a tavalyi problémák sem veszélyeztetnek, amikor az áprilisra visszajött fagy „rendet vágott” a kertekben, aztán meg olyan hirtelen jött meg a nagy meleg, hogy azok a gyümölcsfák, amelyek nem fagytak le alig pár napot tudtak virágozni.

Az időjárás azonban nemcsak a veteményesnek kedvez, hanem a gyomnak, a kár- és kórokozóknak is. Így csak azok nincsenek túl az első fűvágáson, akik a húsvét miatt nem akarták berántani a fűnyírót. A közösségi oldalakon egyre többen mutogatják a földekbe fúrt lyukakat, a nyomokat a veteményesben, s teszik fel a kérdést: milyen élőlény telepedett meg vajon náluk? Megjelentek a csigák, beindult a vakond, miközben a gombás betegségek is teremnek, mint a gomba, a Nébih pedig már a monília és a tűzelhalás (lásd külön cikkünk) miatt is figyelmeztetést adott ki. De az őszibarack betegsége, a tafrina is ilyenkor indítja első támadását a megjelenő levelek és friss hajtások ellen, így ezt is ellenőrizzük!

Ültetés és szétültetés

Ha tehát még nem tettük, akkor kezdjük el irtani a gazt, mielőtt még túlburjánzik, és komolyan meggyűlik vele a bajunk. Ahogy azt már két hete írtuk kiskertrovatunkban, forgassuk sűrűn a kapát a saját és a talaj érdekében is. Lehet csapdát állítani a csupasz csigáknak, és védekezni a gombás betegségek ellen, mielőtt komoly bajt hoznának a fáinkra vagy az idei termésre. De nézzük meg, milyen egyéb aktuális tennivalók várnak még ránk ezen a héten! Vethetjük még például a káposztaféléket, a bimbóskelt, a karalábét, a kaprot, a spenótot, a nyári retket, a kukoricát, a babot, a dinnyét. Öntözzük meg a fejes salátát, a spenótot és a zöldborsót, kapálással lazítsuk a talaját. A borsó mellé, ha eléri a 10–15 centis magasságot szúrjunk botot, ágat, hogy tudjon mire kúszni. A hónapos retek is igényli a nedves talajt, hogy zsenge maradjon.

Ha a korai burgonya hajtásai elérték a 10–15 centimétert, kezdhetjük a feltöltögetést. Ritkítsuk a sárgarépát, ha túl sűrűn bújt volna ki, de osszuk szét a túlságosan besűrűsödött metélőhagymát, majoránnát, mentát, lestyánt is. Kötözzük fel a málnát és ritkítsuk a sarjakat. Kiültethetők már a liliomhagymák is, vethetjük az egynyári virágok közül például a körömvirágot, pillangóvirágot, ködvirágot. Előnevelhetjük a mályvarózsát, őszirózsát, jégvirágot, csodatölcsért, sarkantyúkát. A piacokon és virágosoknál már hatalmas a választék az egynyári és az évelő növényekből is, ezek kiválasztásánál nem árt figyelni arra, hogy melyiknek milyen a fényigénye, és aszerint ültetni, illetve érdemes az aranyszabályt szem előtt tartani: a kevesebb néha több.

Horváth Imre

