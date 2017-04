Húsvét – Munkahelymentes napok, kinek sok, kinek kevés…

Akinek van pénze rá, az most azt tette a legjobban, ha csütörtökön szedte a sátorfáját és maga mögött hagyta a nagyváros zaját, és hétfő estig beköltözött egy csendes wellnesshotelbe” – hallottuk a szakértő tanácsot Tóth Istvántól, aki utána persze azt is elárulta, hogy ő maga nem tartozik abba a kategóriába, aki megengedheti magának a négynapos wellnessezést.

A hétfő a locsolkodásé. A kisfiammal elmegyünk a nagymamához is. Tóth István

Kirándulás, locsolkodás

Persze nem csüggedt el, mert feleségével és kisfiával már nagyjából megtervezték a négy napot. Amúgy csütörtökön a Búza téri piacon találkoztunk Istvánnal, aki – listával a kezében – igyekezett úgy vásárolni, hogy minden szükséges meglegyen a négy napra. „Ha valami hiányzik, szombaton még leugrom a piacra megvenni” – tette hozzá. Aztán megtudtuk tőle, hogy nagypénteken a Diósgyőri várba készültek megnézni a programokat (reméljük, sikerült is a tervük – a szerk.), szombaton főzőcskéznek, meg elkészítik a húsvéti díszítést a lakásban. Vasárnap – ha az időjárás is engedi – Tokajba szeretnének kirándulni.

„A hétfő pedig a locsolkodásé. Kisfiammal elmegyünk a nagymamához is. Már tanuljuk közösen a verset…”

A kellemes meglepetés

Sikerült találkoznunk csütörtök délelőtt olyan párral is, Noémivel és Norbival, akik a wellnesshétvégét választották.

„Már az év elején megterveztük, hogy takarékoskodunk és befizetünk húsvétra egy hajdúszoboszlói szállodába, ahol ilyenkor még húsvéti programok is vannak” – kezdte a hölgy. „Úgy volt, hogy szombaton megyünk és hétfőn este jövünk haza – vette át a szót Norbi. – Amikor meghallottam, hogy nagypéntek is munkaszüneti nap lesz, titokban odaszóltam a szállodába, hogy már csütörtökön megyünk. Csak tegnap mondtam meg Noéminek, így nagy volt a meglepetés. Most gyorsan vásárolunk, aztán indulunk is…”

– Szaniszló Bálint –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA